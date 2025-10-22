Poetry Slam estrena temporada con la venezolana Sofía Crespo El certamen también estrena escenario, en Sala Fundición de Logroño, donde este jueves a partir de las 20.30 horas se enfrentarán poetas en 'batallas' de 3 minutos

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51

La poesía íntima y a la vez política de la venezolana Sofía Crespo (afincada en nuestro país) abre este jueves en Sala Fundición una nueva temporada de Poetry Slam Logroño, una competición poética cuyos participantes deben ajustarse a tres reglas básicas: tres minutos cronometrados sobre el escenario, recitando textos propios y empleando únicamente la voz y el poema sin atrezo, música ni disfraces.

Como poeta invitada, Sofía Crespo será quien introduzca esta primera sesión con versos en los que aborda asuntos que conoce muy bien, como la migración, el desarraigo y la distancia del origen, pero que trata de forma luminosa. Ella es traductora, graduada en Filología Hispánica y autora, hasta el momento, de tres poemarios: 'Tuétano' (2018), 'Ayes del destierro' (2021) y 'Aunque me extinga' (2024), y su obra aparece en antologías como 'Última poesía crítica' y 'Matria Poética'. También ha sido reconocida en certámenes literarios como el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas y en la actualidad integra el colectivo Escritores Cordillera, dedicado al archivo de la literatura venezolana.

Como novedad, el ganador de cada velada obtendrán el pase directo a la gran final local, que se celebrará el 18 de junio

Además de la nueva ubicación en Sala Fundición (hasta ahora se celebraba en Sala Negra), esta nueva temporada de Poetry Slam Logroño incorpora una importante novedad. El ganador de cada velada obtendrá el pase directo a la gran final local, que se celebrará el 18 de junio, y en la que se decidirá quién representará a Logroño en el campeonato nacional de Poetry Slam, que tendrá lugar en Menorca en otoño de 2026.

En este tipo de competición poética el público tiene un importante protagonismo ya que cinco personas elegidas al azar serán quienes puntúen cada actuación con notas del 1 al 10. Tras eliminarse la nota más alta y la más baja, y las tres restantes deciden la puntuación final.

Entradas a 5 euros

La entrada a estas veladas poéticas, que reunirán a nuevas voces del panorama riojano, tienen un precio de 5 euros.

Las inscripciones para esta primera sesión de Poetry (en https://forms.gle/ZkRSCNmzDKKeJ56k9) ya están abiertas y puede presentarse cualquier persona, con independencia de su experiencia escénica o literaria. El único requisito es tener un poema propio y ganas de compartirlo.

Temas

Poesía

Logroño