La poeta Amalia Buitrago amadrina Poetry Slam en la sala David Monge Comedy

Se celebra este viernes en David Monge Comedy, en Calvo Sotelo, 45-47, a partir de las 20.30 horas

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

La poeta madrileña Amalia Buitrago, una de las voces jóvenes de la poesía española, es la invitada en la sesión Poetry Slam, que se celebra este viernes en David Monge Comedy (Calvo Sotelo, 45-47, a partir de las 20.30 horas).

En esta velada de Poetry Slam Logroño participan diez autores locales: Las aventuras de Eva, Elenpoem, Ocasar, Arantza Moreno, Fer, Álvaro Sánchez, Jaione, Teo Monova, Claroscuro y José Ruiz Muñoz.

Amalia Buitrago, bióloga de profesión y autora de 'Germinando' (2021), acaba de publicar su nuevo poemario, 'Mal de muchos' (Valparaíso), una obra que explora el imaginario generacional desde un lenguaje crítico, emocional y contemporáneo. Pero, además de su versión editorial, es una poeta forjada en el formato escénico: campeona de Poetry Madrid (2020) y subcampeona de España (2022).

