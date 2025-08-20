La Guerra de Bandas abre el plazo de inscripción hasta el 31 de octubre Los diez grupos finalmente seleccionados competirán los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en el escenario de la Sala Fundición de Logroño, en el marco del Festival Actual

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:43

Los grupos nacionales interesados en participar en la próxima Guerra de Bandas de Actual pueden consultar las bases del concurso en www.actualfestival.com e inscribirse en el certamen (hasta el 31 de octubre). A partir de esta fecha, se hará una selección de diez bandas, que serán las que compitan sobre el escenario de la Sala Fundición de Logroño los días 2, 3 y 4 de enero de 2026.

El premio para el ganador consiste en un contrato, valorado en 2.500 euros, para actuar en el escenario grande de Actual 2027. También habrá un premio del público, dotado con 300 euros.

Ninguna novedad, por tanto, en esta décimosegunda edición de la Guerra de Bandas, abierta a cualquier grupo del país y de cualquier género musical. Las bases del certamen las han presentado este martes el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el organizador del certamen, Enrique Cabezón, quien subrayó la calidad musical y el factor sorpresa en este concurso, «uno de los mejor dotados».

Más de 130 bandas concurrieron a la última convocatoria de esta 'guerra', en la que resultaron vencedores los navarros Exuvia con su stoner rock.