Pepe Viyuela, en una escena de 'El barbero de Picasso', junto a Antonio Molero. JAVIER NAVAL

Del Guernica al peluquero

Pepe Viyuela vuelve al Bretón junto a Antonio Molero con 'El barbero de Picasso', una comedia de Ortiz de Gondra sobre españoles en el exilio

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

Años de amistad y confidencias entre tijeras y brochazos: don Pablo, el genial artista, y su peluquero, Eugenio Arias, 'El barbero de Picasso'. Pepe ... Viyuela y Antonio Molero protagonizan la comedia de Borja Ortiz de Gondra que se representa en el Bretón (a las 20.00 horas) dentro del 46.º Festival de Teatro de Logroño. Bajo la dirección de Chiqui Caravante, completan el elenco Mar Calvo y Juan Carlos Talavera. Comedia y también evocación de la ausencia inspirada en la relación que mantuvieron aquellos dos hombres tan diferentes pero, a fin de cuentas, dos exiliados españoles en el sur de Francia añorando algo que nunca volvería.

