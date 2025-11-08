Del Guernica al peluquero

Años de amistad y confidencias entre tijeras y brochazos: don Pablo, el genial artista, y su peluquero, Eugenio Arias, 'El barbero de Picasso'. Pepe ... Viyuela y Antonio Molero protagonizan la comedia de Borja Ortiz de Gondra que se representa en el Bretón (a las 20.00 horas) dentro del 46.º Festival de Teatro de Logroño. Bajo la dirección de Chiqui Caravante, completan el elenco Mar Calvo y Juan Carlos Talavera. Comedia y también evocación de la ausencia inspirada en la relación que mantuvieron aquellos dos hombres tan diferentes pero, a fin de cuentas, dos exiliados españoles en el sur de Francia añorando algo que nunca volvería.

«Una comedia sobre la camaradería y la amistad inquebrantable que forjaron en los años 50 estos dos republicanos españoles», tal como cuenta el director: «Uno era el genio del arte más famoso del mundo en su momento, Pablo Picasso; el otro, un modesto barbero que le cortaba su escaso pelo. A esos dos hombres tan dispares les unirían de por vida la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia y el compromiso político. Todo lo demás les separaba».

Se cuenta –así lo recuerda Viyuela– que Picasso era supersticioso y que tenía «una especie de concepto mitológico sobre el pelo, como de Sansón», algo que le llevaba a poner el suyo únicamente en manos de una persona de confianza. Y se cuenta también que, en agradecimiento, no pagaba a su peluquero con dinero, sino con piezas de cerámica y dibujos, obras mucho más valiosas dada su fama, unas ochenta en total, que Arias nunca vendió y terminó donando a su pueblo natal, Buitrago de Lozoya.

Picasso y su barbero «son ciudadanos de esa patria inventada que construye cualquier desterrado», dice Ortiz de Gondra

Muy lejos de allí, comenta Ortiz de Gondra, en el pueblecito francés de Vallauris, «esa barbería es un mundo lleno de pasiones y contradicciones que solo existe entre esas tijeras y brochas». «Cruzando sus puertas, en el exterior, Francia, el país de la libertad. Pero un país que nunca será el de este barbero y este pintor. Porque ya no son ni franceses ni españoles. Son los ciudadanos de esa patria inventada que construye cualquier desterrado. Una España que solo existe cuando el barbero y el pintor discuten sobre ella. Un lugar que no podrán habitar sin el otro».

El Premio Max 2018 por 'Los Gondra (una historia vasca)' y Lope de Vega por 'Los otros Gondra (relato vasco)' también ha sido finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática en tres ocasiones, una de ellas precisamente con 'El barbero de Picasso' (que escribió en 2014). Ahora llega a los teatros con el actor riojano Pepe Viyuela encarnando al célebre artista malagueño. Su amigo Eugenio Arias fue él único que veló a Picasso al morir; eso es lo que se cuenta. Ahora los veremos a los dos volver a discutir y reír, volver a llorar por un sueño perdido.