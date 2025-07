Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez firman la versión teatral de 'El guitón Onofre'

J. Sainz Logroño Lunes, 7 de julio 2025, 08:23 Comenta Compartir

«Vista la falsedad, envió alguaciles a apresarme. En Calahorra me detuvieron, me lanzaron a un calabozo y me quitaron todo el dinero que traía...». ... De Sigüenza a Zaragoza, pasando por Alcalá, Salamanca, Valladolid y La Rioja, 'El guitón Onofre (El pícaro perdido)' cuenta las aventuras y desventuras de un buscavidas de comienzos del siglo XVII. El texto original es obra (la única conocida) del licenciado Gregorio González, nacido en Rincón de Soto en 1575. El actor Pepe Viyuela y el escritor Bernardo Sánchez lo han adaptado ahora al teatro y acaba de ser editado por el sello Pepitas. Todo nombres riojanos para recuperar una rareza literaria.

'El guitón Onofre' está considerada la tercera novela picaresca española, después de El Lazarillo de Tormes' (1554) y la primera parte del 'Guzmán de Alfarache' (1599). Aunque data de 1604, no fue editada en su momento y estuvo perdida durante siglos, hasta que fue descubierta en una librería de viejo de París en 1927. La Biblioteca Riojana la difundió en los años noventa en edición de Fernando Cabo y en 2005 el sello Kabemayor lanzó una versión gráfica anotada por Luis Alberto Cabezón e ilustrada por KB. Pepitas prevé publicar también dicho original según el manuscrito que se pudo recuperar, pero ahora saca como libro este trabajo conjunto de Viyuela y Sánchez con ilustraciones (linograbados) de Carlos Baonza y colaboraciones del director de escena Luis D'Ors y la música Sara Águeda. Se trata de la versión para su representación estrenada en el Festival de Teatro de Almagro en julio de 2024 por el propio Viyuela en compañía de Águeda, quienes también la reestrenaron en marzo en Alfaro y Rincón de Soto. «El día en que Bernardo y yo la encontramos –cuenta el actor– pensamos que era un filón a explotar dentro de la tradición literaria riojana, que nace con Berceo, que pasa por Bretón de los Herreros, María Lejárraga... Pensamos que había que incorporarlo y hacerlo visible a través del teatro». Además de su valor literario, los autores encuentran en 'El guitón Onofre' y sus avatares de buscón y ganapán del Siglo de Oro «conexiones con el mundo actual», tales como «el ascenso social, la persistencia de la pobreza, el miedo como negocio global, la hipocresía, el imperio del engaño, el cinismo en estructuras e instituciones o la pieza del sistema en que nos convierte su dinámica y funcionamiento».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Teatros