Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez abren la segunda edición de Lectopías

El evento incluye siete jornadas literarias durante los meses de noviembre y diciembre, en las que se pondrá el foco en lecturas que se quedan al margen

Europa Press

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:39

El actor Pepe Viyuela y el guionista Bernardo Sánchez abrirán mañana la segunda edición de Lectopías, que pondrá el foco en lecturas que quedan al margen. En total, se desarrollarán siete jornadas literarias durante los meses de noviembre y diciembre.

Este jueves tendrá lugar la presentación 'El guitón Onofre', por parte de Pepe Viyuela y Bernando Sánchez (a las 19.00 horas en Librería Cerezo), una visión contemporánea del pícaro clásico que combina humor, crítica social y memoria cultural.

Seguirán 'Cómo se le dice adiós a una madre' (sábado, 22 de noviembre, a las 12.00 horas) y 'El baile fantasma' (martes 25, a las 19.00 horas). 'Vivir la fuerza' (tenrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas), 'Cuando la revolución termine' (martes 9 de diciembre a las 19.00 horas), 'Violencias' (jueves 11 a las 19.00 horas) y 'Yo que tú' y 'Ascuas' (viernes 19 a las 19.00 horas).

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, se ha encargado de presentar este evento con Javier Sábada, de la Librería Cerezo. Detrás de todo libro, ha explicado Fernández, «siempre hay una historia y durante estos siete días, »vamos a tener el placer de profundizar« en el conocimiento de cada texto.

«Una invitación a enfocar, y a desenfocar, la mirada, también, sobre ese tipo de cuestiones o sobre personajes que a veces quedan también un tanto ocultos dentro de la vorágine del mercado», ha completado Sádaba.

