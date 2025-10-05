LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos López-Otín,con su libro 'La levedad de las libélulas', el pasado jueves en el Círculo Logroñés. IRENE JADRAQUE / SADÉ VISUAL

Carlos López-Otín | Bioquímico y divulgador

«La peor toxicidad es la que ejercemos unos humanos sobre otros»

El científico sostiene que salud biológica y mental son factores de la misma ecuación y defiende el afecto frente a la violencia

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:19

Comenta

Si, como defiende Carlos López-Otín, «los estímulos emocionales son uno de los mejores elixires de longevidad», su paso por Logroño fue un surtidor ... de vida. El bioquímico y divulgador científico abrió el jueves el curso del Ateneo Riojano con una conferencia que, además de una clase magistral sobre salud, fue un viaje al centro del ser humano: a la conciencia de su fragilidad biológica, al asombro por su capacidad de sobreponerse a la adversidad y, sobre todo, un viaje al altruismo, la curiosidad, el arte y el afecto como antídotos contra la toxicidad. «Hay dos toxicidades –dijo–, la ambiental y la humana, la que ejercen o ejercemos unos humanos sobre otros. Es la peor que conozco, es devastadora».

