Pablo Sáinz Villegas y Plácido Domingo fusionan su talento en 'Volver' Pablo Sáinz Villegas y Plácido Domingo, en la portada del disco. El guitarrista riojano y nuestro tenor más internacional graban 12 canciones célebres de la música española y latinoamericana LUIS AMEZÚA LOGROÑO. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:57

'Volver' es la nueva creación del reconocido tenor Plácido Domingo y el brillante guitarrista Pablo Sáinz-Villegas. Contiene 12 célebres canciones españolas y latinoamericanas, junto con tres obras solistas para guitarra que interpreta magistralmente el riojano: una copla española, un fado nostálgico y un bolero mexicano.

El nuevo álbum incluye piezas como Gracias a la vida, de Violeta Parra (artista que fue incluida en el salón de la fama del Grammy latino en 2013), así como Volver (que da nombre al disco), de Alfredo Le Pera y Carlos Gardel, y Sabor a mí, de Álvaro Carrillo (también en la lista de canciones incluidas en el mismo salón de la fama de los Grammy latinos).

Canciones incluidas Sabor a mí Nunca. Valeria's Bossa. Coimbra. Adiós Granada. Una limosna por el amor de Dios.Dos cruces. La morena de mi copla. Guajira Guantanamera. Historia de un amor. Gracias a la vida. Volver. Duración del disco 46 minutos Intérpretes Valeria's Bossa, Una limosna por el amor de Dios y Guajira Guantanamera son solos de guitarra de Pablo Sáinz Villegas El resto están interpretadas por ambos protagonistas, con la voz de Plácido Domingo. Edición discográfica Sony Classical.

La voz y la guitarra han sido una pareja musical universal para compartir las emociones de las personas. Amor, pasión, esperanza y añoranza son algunos de los muchos sentimientos dentro de la poesía que, cuando se acompañan con la guitarra, se convierten en canciones muy queridas por todo el mundo.

La producción del disco se realizó en estudios de Los Angeles y Nueva York, con la dirección de Rafa Sardina, ganador de 12 premios Gram- my y 35 veces nominado (natural de Guernica, afincado en Los Angeles hace 28 años). Su participación en el trabajo ha dado como resultado nuevas y emocionantes versiones que capturan la voz de Plácido y la guitarra de Pablo de una manera única e íntima.

Sardina ha trabajado con Stevie Wonder, Lady Gaga, Luis Miguel, Clare Fischer Big Band, Illya Kuriaki y The Valderramas, Alejandro Sanz, Natalie Cole, Black Crows, Celine Dion, Greenday, Madonna, The Rolling Stones, Red Hot Chili Pep-pers, Frank Sinatra...

Estreno con Sony

El nuevo trabajo discográfico está editado por Sony Classical, división de Sony Music Entertainment. Es el primer disco de Pablo Sáinz-Villegas con el conocido sello discográfico, desde que se hiciera público su fichaje en febrero pasado.

Sáinz Villegas ha expresado su satisfacción por el resultado del trabajo: «Es un día muy especial para nosotros al compartirles el lanzamiento del nuevo álbum a dúo con una de las voces más amadas de nuestro tiempo, Plácido Domingo. Este también es mi primer disco junto con el sello discográfico Sony Classical». El guitarrista riojano confiesa su emoción por «la realización de esta grabación, una de las experiencias más especiales de mi vida y mi carrera».

Pablo Sáinz Villegas y Plácido Domingo ofrecerán un concierto el próximo jueves 13 en el Hollywood Boul de Los Ángeles.