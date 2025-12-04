LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Esdena de 'Bon Voyage!' con los músicos de Orthemis Orchestra. LR

Orthemis Orchestra llega al Bretón con su música, humor y danza

Esta singular orquesta presenta el espectáculo 'Bon Voyage!' a las 20.00 horas en el Teatro logroñés, con entradas entre 9 y 18 euros

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41

Comenta

El escenario de Teatro Bretón de Logroño mudará esta tarde en la sala de espera de un aeropuerto. Allí, diez músicos de orquesta pretenden coger el avión que les lleve a su próximo destino de conciertos. Sin embargo, el vuelo ha sido cancelado por un temporal, dejando a los artistas allí varados durante 24 horas. En medio de esta espera, la impaciencia da lugar a situaciones cómicas, absurdas y surrealistas que revelan las dinámicas de una orquesta internacional, y exploran temas universales a través de la música, el humor y la danza. La historia culmina con un sorprendente desenlace donde las complicaciones hilarantes del viaje llegan a su clímax.

Así plantea Orthemis Orchestra su espectáculo 'Bon Voyage!', con el que esta tarde visita el Bretón de los Herreros de Logroño, a las 20.30 horas. Una propuesta donde esta veterana formación, con más de 30 años de trayectoria, aborda las partituras con maestría, pero también en clave divertida y didáctica.

Entretener y divulgar

En Orthemis Orchestra reconocen ser unos apasionados de la música clásica en su estado puro, aunque su propuesta consiste en cambiar el paradigma del concierto clásico y lograr que la música transmita emociones al mismo tiempo que entretiene y divulga a partes iguales, y a todo tipo de públicos.

Las entradas para su espectáculo en el Bretón logroñés cuestan 18, 15 y 9 euros, en función de las localidades.

