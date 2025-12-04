Orthemis Orchestra llega al Bretón con su música, humor y danza Esta singular orquesta presenta el espectáculo 'Bon Voyage!' a las 20.00 horas en el Teatro logroñés, con entradas entre 9 y 18 euros

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41

El escenario de Teatro Bretón de Logroño mudará esta tarde en la sala de espera de un aeropuerto. Allí, diez músicos de orquesta pretenden coger el avión que les lleve a su próximo destino de conciertos. Sin embargo, el vuelo ha sido cancelado por un temporal, dejando a los artistas allí varados durante 24 horas. En medio de esta espera, la impaciencia da lugar a situaciones cómicas, absurdas y surrealistas que revelan las dinámicas de una orquesta internacional, y exploran temas universales a través de la música, el humor y la danza. La historia culmina con un sorprendente desenlace donde las complicaciones hilarantes del viaje llegan a su clímax.

Así plantea Orthemis Orchestra su espectáculo 'Bon Voyage!', con el que esta tarde visita el Bretón de los Herreros de Logroño, a las 20.30 horas. Una propuesta donde esta veterana formación, con más de 30 años de trayectoria, aborda las partituras con maestría, pero también en clave divertida y didáctica.

Entretener y divulgar

En Orthemis Orchestra reconocen ser unos apasionados de la música clásica en su estado puro, aunque su propuesta consiste en cambiar el paradigma del concierto clásico y lograr que la música transmita emociones al mismo tiempo que entretiene y divulga a partes iguales, y a todo tipo de públicos.

Las entradas para su espectáculo en el Bretón logroñés cuestan 18, 15 y 9 euros, en función de las localidades.