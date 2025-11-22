La Orden de la Terraza estrena una partitura de Laura Vega inspirada en esculturas de Reyes El concierto 'Repertorio José Fernández Rojas' se celebra este sábado a las 12.00 horas en el Würth

La orquesta de plectro La Orden de la Terraza estrena mañana en el Museo Würth (a las 12.00 horas) la obra 'Esculturas del alma', de la compositora grancanaria, inspirada en la serie 'Cajas', de su paisano canario-riojano Félix Reyes. «Me hace mucha ilusión –ha afirmado Vega a este diario– por la amistad que nos une desde hace años y por sellar a través de música y escultura la vinculación de dos artistas grancanarios».

'Esculturas del alma' es fruto del encargo que Carlos Blanco Ruiz, director de La Orden de la Terraza, le hizo tras su colaboración en La Rioja Festival 2024, el ciclo de música clásica promovido por el guitarrista Pablo Sainz-Villegas en el que Laura Vega fue primera compositora residente. En aquella ocasión, la Orquesta Nacional de España (ONE) interpretó su obra 'Galdosiana' y formaciones como la riojana tocaron otras piezas suyas. Anteriormente, Vega ya había escrito 'Riojana para guitarra y cuarteto de cuerda', otra obra de encargo, estrenada ese mismo año en San Antonio (Texas, EE UU) por el propio Sainz-Villegas junto al Cuarteto Agarita.

'Esculturas del alma', de unos diez minutos de duración –que se incluye mañana en el concierto 'Repertorio José Fernández Rojas'–, se inspira en ocho piezas de Reyes de pequeño formato (ventana, ofensa, beca, soledad impuesta, soledad deseada, declaración de amor, entierro y final del camino) con «una música descriptiva de cada una de ellas», un cierto «acercamiento a la tradición a través de melodías y armonías» y citas musicales como el 'Arrorró' canario, un homenaje al muy querido artista de Valleseco y Santa Lucía de Ocón.