LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Laura Vega. LV

La Orden de la Terraza estrena una partitura de Laura Vega inspirada en esculturas de Reyes

El concierto 'Repertorio José Fernández Rojas' se celebra este sábado a las 12.00 horas en el Würth

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

La orquesta de plectro La Orden de la Terraza estrena mañana en el Museo Würth (a las 12.00 horas) la obra 'Esculturas del alma', de la compositora grancanaria, inspirada en la serie 'Cajas', de su paisano canario-riojano Félix Reyes. «Me hace mucha ilusión –ha afirmado Vega a este diario– por la amistad que nos une desde hace años y por sellar a través de música y escultura la vinculación de dos artistas grancanarios».

'Esculturas del alma' es fruto del encargo que Carlos Blanco Ruiz, director de La Orden de la Terraza, le hizo tras su colaboración en La Rioja Festival 2024, el ciclo de música clásica promovido por el guitarrista Pablo Sainz-Villegas en el que Laura Vega fue primera compositora residente. En aquella ocasión, la Orquesta Nacional de España (ONE) interpretó su obra 'Galdosiana' y formaciones como la riojana tocaron otras piezas suyas. Anteriormente, Vega ya había escrito 'Riojana para guitarra y cuarteto de cuerda', otra obra de encargo, estrenada ese mismo año en San Antonio (Texas, EE UU) por el propio Sainz-Villegas junto al Cuarteto Agarita.

'Esculturas del alma', de unos diez minutos de duración –que se incluye mañana en el concierto 'Repertorio José Fernández Rojas'–, se inspira en ocho piezas de Reyes de pequeño formato (ventana, ofensa, beca, soledad impuesta, soledad deseada, declaración de amor, entierro y final del camino) con «una música descriptiva de cada una de ellas», un cierto «acercamiento a la tradición a través de melodías y armonías» y citas musicales como el 'Arrorró' canario, un homenaje al muy querido artista de Valleseco y Santa Lucía de Ocón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Orden de la Terraza estrena una partitura de Laura Vega inspirada en esculturas de Reyes

La Orden de la Terraza estrena una partitura de Laura Vega inspirada en esculturas de Reyes