Once escritores riojanos pasarán por la Feria del Libro de Madrid

Estíbaliz Espinosa Logroño Sábado, 31 de mayo 2025, 10:35 Comenta Compartir

Para la escritora y psicopedagoga María José Marrodán son ya 22 los años que lleva acudiendo a la Feria del Libro de Madrid, donde «soy la más vieja», nos comenta bromeando. Y allí, al paseo del Retiro madrileño, regresará entre los días 6 y 9 de junio con sus más recientes publicaciones. Durante la primera quincena de junio lo harán también otros diez autores riojanos, concretamente Andrés Pascual (los días 5 y 12), Isabel Corell Artero (6), Iván Mendoza Marrodán (7), Sonia Andújar, Iker Gil, Mª José Palomo y Gina García (coincidirán el día 10), Natalia Gómez Navajas (13), Valle Mozas y Eba Martín Muñoz (estas dos últimas el 14 de junio).

La 84 Feria del Libro de Madrid, con sus casetas abiertas desde este viernes y hasta el 15 de junio, presume este año de la mayor presencia de autores riojanos. María José Marrodán, la más veterana de esta cita, acudirá a la caseta educativa ICCE con el cuento infantil 'Una princesa ¿en serio?' –el día 6 de junio de 18.00 a 21.00 horas y el 7 y 8, de 11.00 a 13.00– y a la de Sial Pigmalión con el poemario 'La franca intimidad de los violines', que le hizo merecedora del Premio Alfonsina Storni 2023 –el día 7, de 13.00 a 15.00 horas y el lunes 9, de 17.00 a 19.00–.

Más público joven

De su experiencia en la principal feria del libro de nuestro país Marrodán destaca el contacto con sus lectores, «pero también te puedes pasear como lectora, buscar un libro y hablar con tus autores preferidos». En su caso, algunos de estos escritores se han acabado convirtiendo en amigos, como Julia Navarro, Lorenzo Silva, Javier Urra o Rosa Montero. «Todos los años me hago una lista de los que me interesan y, si me encajan las fechas, me acerco a su caseta para verlos».

También menciona el interés de las actividades programadas en torno a la feria, como la mesa redonda sobre 'Ética y estética del escritor' en la que intervendrá el día 9 en la Universidad Complutense. Tres días antes participará en la final de 'Pequeños gigantes lectores', un certamen escolar «que me hace muchísima ilusión», reconoce.

En opinión de María José Marrodán, en los últimos años la feria registra más público, entre él mucha gente joven, y ventas. «Veo que los niños eligen sus libros con criterio, algo muy importante». Y las largas filas alentadas por los youtubers decrecen en favor de los que buscan la firma de autores de peso y larga trayectoria.