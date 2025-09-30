Once escritores riojanos acudirán a los centros educativos en la nueva edición del Club de Lectura del IRJ El primero de estos encuentros entre jóvenes y autores será el próximo 10 de octubre en el IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, con Manuela Díaz Monje

La segunda edición del Club de Lectura del Instituto Riojano de la Juventud se celebrará en los propios centros educativos de La Rioja que cuenten con alumnos en Bachillerato para que, en horario lectivo, puedan recibir la visita de uno de los once escritores riojanos que participan en la iniciativa.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la escritora miembro de la Asociación Riojana de Escritores Irene Castellanos han presentado este martes la nueva programación del Club de Lectura. Hasta diez sesiones en diferentes localidades riojanas componen esta iniciativa con la que, como ha subrayado Alcaide, «el IRJ quiere contribuir a fomentar la pasión por la lectura en los jóvenes riojanos, que vean la lectura como un espacio de desconexión y puedan conocer el interesante proceso de creación de un libro, siempre de la mano de miembros de la Asociación Riojana de Escritores». Para ello, ha continuado, «un total de once escritores riojanos especializados en literatura juvenil se acercarán a los centros educativos de gran parte de La Rioja para dar a conocer diez libros con mensajes y enseñanzas positivas».

Como ha destacado Castellanos, «este año damos un paso más acercándonos a las aulas riojanas para que conozcan de primera mano el mundo lector, el recorrido literario que tenemos los escritores, el mundo editorial y que conozcan nuestras obras publicadas». Además, gracias al IRJ, en cada encuentro 20 ejemplares de cada libro que se quedarán en la biblioteca del centro educativo, ha dicho.

El primero de estos encuentros entre jóvenes y escritores será el próximo 10 de octubre en el IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro con Manuela Díaz Monje. Manuela es estudiante de medicina y ha publicado su primer libro '¿Qué saben las estrellas?'.

El resto de encuentros se llevarán a cabo con estudiantes de los institutos de: Arnedo, Calahorra, Santo Domingo, Fuenmayor, Nájera, Alfaro y Lardero. Además, en Logroño habrá dos encuentros: uno en el IES Sagasta el 9 de diciembre con los alumnos de 1º de Bachillerato Nocturno y otro que tendrá lugar el 7 de mayo en el IRJ que estará abierto a todos los jóvenes que quieran disfrutar del encuentro que ofrecerá la escritora Raquel Villar.

Programación Club de Lectura del IRJ 2025/2026

HARO:

Manuela Díaz Monje: '¿Qué saben las estrellas?'

Lugar: IES Manuel Bartolomé Cossío

Fecha: viernes de 10 de octubre

Alumnos de IES Bartolomé Cossío.

ARNEDO:

María Cestafe: 'Las aventuras de Matthew'

Lugar: IES Celso Díaz y IES Virgen de Vico.

Fecha: viernes 14 de noviembre

Alumnos de IES Virgen de Vico e IES Celso Díaz

CALAHORRA:

Lola Gil: 'Donde se pone el sol- El verano de los días infinitos'

Lugar: Ermita de la Concepción.

Fecha: viernes 21 de noviembre

Alumnos de:

C.P.E.I.P.S. - San Agustín

C.P.E.I.P.S. - Santa Teresa

I.E.S. - Valle del Cidacos

I.E.S. - Marco Fabio Quintiliano

LOGROÑO

Irene Castellanos León: '¿Otra? Otra más…'

Lugar: IES Sagasta

Fecha: martes 9 de diciembre

Alumnos de Bachillerato nocturno

SANTO DOMINGO:

Silvia Eguíluz: 'El bienhechor dormido'

Lugar: Biblioteca

Fecha: viernes 19 de diciembre

Alumnos de IES Valle del Oja y CPES Menesiano

FUENMAYOR:

Natalia Gómez Navajas: 'El testamento de los pasos perdidos'

Lugar: IES Tomás y Valiente

Fecha: Vieres 16 enero

Alumnos de IES Tomás y Valiente

NÁJERA:

María José Marrodán: 'La sospecha del día'

Iván Marrodán con su obra 'Las zapatillas que dieron la vuelta al mundo'

Lugar: IES Rey Don García

Fecha: viernes de 13 de febrero

Alumnos de IES Esteban Manuel Villegas e IES Rey Don García

ALFARO:

Irene Herce: 'Mágica'

Lugar: IES Gonzalo de Berceo

Fecha: viernes 6 de marzo

Alumnos de IES Gonzalo de Berceo

LARDERO:

Fran Tapia-Fuentes: 'Los señores del ámbar y Ratas de Trinchera'

Lugar: IES La Laboral

Fecha: viernes 17 de abril

Alumnos de IES La Laboral

LOGROÑO

Raquel Villar: 'La libreta roja'

Lugar: IRJ

Fecha: jueves 7 de mayo

Abierto a todo el público