Once escritores riojanos acudirán a los centros educativos en la nueva edición del Club de Lectura del IRJ
El primero de estos encuentros entre jóvenes y autores será el próximo 10 de octubre en el IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro, con Manuela Díaz Monje
Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29
La segunda edición del Club de Lectura del Instituto Riojano de la Juventud se celebrará en los propios centros educativos de La Rioja que cuenten con alumnos en Bachillerato para que, en horario lectivo, puedan recibir la visita de uno de los once escritores riojanos que participan en la iniciativa.
El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la escritora miembro de la Asociación Riojana de Escritores Irene Castellanos han presentado este martes la nueva programación del Club de Lectura. Hasta diez sesiones en diferentes localidades riojanas componen esta iniciativa con la que, como ha subrayado Alcaide, «el IRJ quiere contribuir a fomentar la pasión por la lectura en los jóvenes riojanos, que vean la lectura como un espacio de desconexión y puedan conocer el interesante proceso de creación de un libro, siempre de la mano de miembros de la Asociación Riojana de Escritores». Para ello, ha continuado, «un total de once escritores riojanos especializados en literatura juvenil se acercarán a los centros educativos de gran parte de La Rioja para dar a conocer diez libros con mensajes y enseñanzas positivas».
Como ha destacado Castellanos, «este año damos un paso más acercándonos a las aulas riojanas para que conozcan de primera mano el mundo lector, el recorrido literario que tenemos los escritores, el mundo editorial y que conozcan nuestras obras publicadas». Además, gracias al IRJ, en cada encuentro 20 ejemplares de cada libro que se quedarán en la biblioteca del centro educativo, ha dicho.
El primero de estos encuentros entre jóvenes y escritores será el próximo 10 de octubre en el IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro con Manuela Díaz Monje. Manuela es estudiante de medicina y ha publicado su primer libro '¿Qué saben las estrellas?'.
El resto de encuentros se llevarán a cabo con estudiantes de los institutos de: Arnedo, Calahorra, Santo Domingo, Fuenmayor, Nájera, Alfaro y Lardero. Además, en Logroño habrá dos encuentros: uno en el IES Sagasta el 9 de diciembre con los alumnos de 1º de Bachillerato Nocturno y otro que tendrá lugar el 7 de mayo en el IRJ que estará abierto a todos los jóvenes que quieran disfrutar del encuentro que ofrecerá la escritora Raquel Villar.
Programación Club de Lectura del IRJ 2025/2026
HARO:
Manuela Díaz Monje: '¿Qué saben las estrellas?'
Lugar: IES Manuel Bartolomé Cossío
Fecha: viernes de 10 de octubre
Alumnos de IES Bartolomé Cossío.
ARNEDO:
María Cestafe: 'Las aventuras de Matthew'
Lugar: IES Celso Díaz y IES Virgen de Vico.
Fecha: viernes 14 de noviembre
Alumnos de IES Virgen de Vico e IES Celso Díaz
CALAHORRA:
Lola Gil: 'Donde se pone el sol- El verano de los días infinitos'
Lugar: Ermita de la Concepción.
Fecha: viernes 21 de noviembre
Alumnos de:
C.P.E.I.P.S. - San Agustín
C.P.E.I.P.S. - Santa Teresa
I.E.S. - Valle del Cidacos
I.E.S. - Marco Fabio Quintiliano
LOGROÑO
Irene Castellanos León: '¿Otra? Otra más…'
Lugar: IES Sagasta
Fecha: martes 9 de diciembre
Alumnos de Bachillerato nocturno
SANTO DOMINGO:
Silvia Eguíluz: 'El bienhechor dormido'
Lugar: Biblioteca
Fecha: viernes 19 de diciembre
Alumnos de IES Valle del Oja y CPES Menesiano
FUENMAYOR:
Natalia Gómez Navajas: 'El testamento de los pasos perdidos'
Lugar: IES Tomás y Valiente
Fecha: Vieres 16 enero
Alumnos de IES Tomás y Valiente
NÁJERA:
María José Marrodán: 'La sospecha del día'
Iván Marrodán con su obra 'Las zapatillas que dieron la vuelta al mundo'
Lugar: IES Rey Don García
Fecha: viernes de 13 de febrero
Alumnos de IES Esteban Manuel Villegas e IES Rey Don García
ALFARO:
Irene Herce: 'Mágica'
Lugar: IES Gonzalo de Berceo
Fecha: viernes 6 de marzo
Alumnos de IES Gonzalo de Berceo
LARDERO:
Fran Tapia-Fuentes: 'Los señores del ámbar y Ratas de Trinchera'
Lugar: IES La Laboral
Fecha: viernes 17 de abril
Alumnos de IES La Laboral
LOGROÑO
Raquel Villar: 'La libreta roja'
Lugar: IRJ
Fecha: jueves 7 de mayo
Abierto a todo el público
