El Octubre Corto inicia hoy en Arnedo y Logroño los pases de la sección oficial Veintiocho títulos entre los casi 500 presentados en ficción, animación y documental compiten por el palmarés del 27 Festival de Cine

Público del Octubre Corto en el Teatro Cervantes de Arnedo durante la entrega del Premio Rafael Azcona el sábado a Maribel Verdú.

Ernesto Pascual Martes, 21 de octubre 2025, 07:37 Comenta Compartir

El Octubre Corto entra desde hoy en su semana definitiva. Desde las 20.30 horas, el Festival de Cine de Arnedo comienza los cuatro pases de su sección oficial a concurso con veintiocho títulos candidatos a su palmarés, unas proyecciones que, como es habitual en los últimos años, se darán de forma simultánea hasta el viernes en el Teatro Cervantes de la ciudad del calzado y en los Cines 7 Infantes de Logroño.

Entre los casi 500 títulos que llegaron a la organizadora Asociación de Vanguardias Arnedanas Aborigen, ambas pantallas comienzan esta tarde las primeras siete cintas. Hasta el viernes, las 28 repartidas entre los principales premios, cortos de ficción, de animación y documentales. Un reparto en cuatro veladas que se realiza en función de la duración de los candidatos para generar sesiones atractivas para el público.

LA SECCIÓN OFICIAL Hoy, primer pase

20.30: 'Buffet paraíso'. Francia /España. 8'. Santi Amézqueta y Héctor Zafra (animación); 'Gure oilarra kanpoan da. Euskadi'. 18'. Carlota Galilea; 'Piedra, papel o tijera'. Andalucía. 18'. Miguel Ángel Olivares; 'Ones'. Cataluña. 16'. Juanjo Giménez; 'El lamento de los girasoles'. Madrid. 18'. Óscar Vega ( docu); 'Insalvable'. Madrid. 18'. Javier Marco; 'Pipiolos'. Madrid. 24'. Daniel Sánchez Arévalo

Miércoles, segundo pase

20.30: 'Baile con la muerte'. Cataluña. 4'. Carlota Massó (A); 'Mater Benefacta'. Cataluña. 12'. Marc Riba y Anna Solanas (A); 'Ser un hombre'. Cataluña. 20'. Lucas Parra; 'Ángulo muerto'. Madrid. 14'. Cristian Beteta; 'La conversación que nunca tuvimos'. Castilla-León. 19'. Cristina Urgel (D); 'Una cabeza en la pared'. Madrid. 20'. Manuel Manrique; 'La sangre'. Madrid. 15'. Joaquín León

Jueves, tercer pase

20.30: 'O estado de alma'. Portugal/España, 12'. Sara Naves (A); 'Pobre marciano'. Valencia. 8'. Álex Rey (A); 'Orph'. Andalucía. 20'. Marta M. Mata; 'Una vocal'. Madrid. 14'. Polo Menárguez; 'Metacíclica'. Cataluña. 18'. Lydia Zimmermann (D); 'El color gris'. Madrid. 20'. Marina Velázquez; 'Sexo a los 70'. Madrid. 18'. Vanessa Romero.

Viernes, cuarto pase

20.30: 'El cambio de rueda'. Andalucía. 9'. Begoña Arostegui. (A); 'Líbranos del mal'. Castilla-León. 20'. Andrea Casaseca; 'Cólera'. Valencia. 9'. Jose Luis Lázaro; 'El otro'. Cataluña. 18'. Eduard Fernández; 'La fenêtre'. Madrid. 9'. Lucas Ortiz (D); 'Ehiza'. Euskadi, 29'. Aitzol Saratxaga; 'All you need is love. Andalucía. 13'. Dany Ruz.

Cortos que versan sobre la salud mental, masculinidades tóxicas, el uso aplicaciones móviles para citas, sobre memoria histórica... Y en los que vuelve a escasear, una edición más, la comedia. Eso sí, de una calidad alta que pondrá en dificultad la decisión del jurado formado por la actriz Gemma Martínez, la productora Sonia Pacios, el director de Radio 3 Tomás Fernando Flores, el director de cine Álex Montoya y la periodista de 'Días de cine' de La 2 Cristina Delgado.

Entre estos pases, todos ellos a las 20.30 horas por 4,50 euros la entrada, uno será especial, el de este miércoles en los 7 Infantes de Logroño: con el propósito de Octubre Corto de fomentar la inclusión de las personas ciegas y sordas, será una proyección adaptada con formatos aptos para personas ciegas y sordas gracias a la colaboración conjunta entre el IES Siglo XXI de Leganés, único que imparte la asignatura de Audio descripción, la Once de La Rioja y CADIS Huesca con el festival. Por su parte, la proyección en el Cervantes arnedano será adaptada para personas sordas.

Pero antes de estos pases de la sección oficial, el Teatro Cervantes abre este mediodía sus puertas para compartir un pase de cortos con alumnos de 1º de Secundaria en la sección IESCine. Y en otro de los escenarios del festival, en la Casa de Cultura, su pantalla proyectará desde las 18.30 horas cortos protagonizados por Maribel Verdú, que recogía este sábado el Premio Rafael Azcona, «el más bonito que me han entregado», como sonrió.