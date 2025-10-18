Octubre Corto entrega hoy el Rafael Azcona a Maribel Verdú El Festival de Cine de Arnedo le homenajea en una sobremesa redonda desde las 19.00 horas en el Teatro Cervantes

Ernesto Pascual Sábado, 18 de octubre 2025, 08:32

De interpretar y dar vida a alguno de los personajes que plasmó en sus papeles a recibir el premio honorífico que lleva su nombre. La actriz Maribel Verdú, uno de los rostros más reconocidos del cine español, recibe esta tarde el Premio Rafael Azcona que el Festival de Cine de Arnedo Octubre Corto entrega desde 2007 para «reconocer la labor de una persona con el séptimo arte vinculada con La Rioja o con Rafael Azcona».

«Hablar de Maribel Verdú es hablar de una profesional que ha crecido con el cine español y lo ha engrandecido, que ha hecho de su carrera un testimonio de coherencia, intuición y amor por su oficio. Cada película suya es una celebración del arte de interpretar, una muestra de que el cine puede ser emoción, belleza y verdad –expone Octubre Corto al argumentar la decisión de entregarle el premio–. Parte esencial de su grandeza se forja en su colaboración con el universo creativo de Rafael Azcona, uno de los guionistas más influyentes de nuestra cinematografía, nuestro riojano ilustre. Verdú ha dado vida a personajes escritos con esa mezcla de ironía, ternura y lucidez que caracterizan la pluma de Azcona, en títulos como 'El año de las luces' y 'Belle Époque' de Fernando Trueba, 'Los girasoles ciegos' de José Luis Cuerda, 'La Celestina' de Gerardo Vera o 'Soldadito español' de Antonio Giménez Rico.

La entrega del reconocimiento del festival de cine riojano será esta tarde desde las 19.00 horas con entrada gratuita en el Teatro Cervantes. Será, como es habitual, en una mesa sobreredonda en el que compartirá recuerdos, palabras y reflexiones con la actriz de origen arnedano y buena amiga Aura Garrido y con los cineastas Luis Alegre y Bernardo Sánchez.

El homenaje se completa con la proyección de cortos protagonizados por Verdú a las 18.30 del martes en la Casa de Cultura.