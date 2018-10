Dos novias poéticas para Federico Nora Navas y Clara Segura encabezan un reparto de seis actores dirigidos por Oriol Broggi que se solapan en la interpretación y con la música de Joan GarrigaLa Perla 29 vuelve al Bretón con la tragedia lorquiana 'Bodas de sangre' J. SAINZJONÁS SAINZ CRÍTICA DE TEATRO LOGROÑO. Viernes, 19 octubre 2018, 00:42

Un poeta universal, una tragedia andaluza, una compañía catalana y público riojano: el grupo barcelonés La Perla 29 regresa al Bretón con 'Bodas de sangre' (a las 20.30 h.), uno de los grandes títulos de Federico García Lorca. Seis años después de un magnífico montaje de 'Luces de bohemia', el director Oriol Broggi y compañía vuelven al Festival de Teatro de Logroño con otra muestra del excelente teatro español hecho en Cataluña. Imposible olvidar al público del Bretón puesto en pie interrumpiendo aquella representación con una ovación espontánea tras sonar 'La poesía es un arma cargada de futuro' en mitad de la última noche de Max Estrella.

La poesía y la música también están presentes en la presente versión de 'Bodas de sangre', la poesía implícita del texto lorquiano y la música de Joan Garriga. En su primer Lorca, coproducido por el festival Grec en 2017, Broggi y La Perla se fijan especialmente en «aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que empujan a los personajes a la tragedia debido a los fuertes lazos familiares y las costumbres y tradiciones arraigadas». Escrita en prosa y verso en 1931, la obra es todo un mito clásico sobre la vida, el amor y la muerte inspirado en los violentos sucesos de la Andalucía rural de principios de siglo, como el crimen de Níjar, que el autor contemplaba con el fatalismo de la Grecia antigua.

Nora Navas y Clara Segura encabezan el reparto junto a Ivan Benet, Júlia Bonjoch, Pau Roca y Montse Vellvehí; solo seis actores que, no solo se reparten los quince personajes, sino que además los comparten en casos como la novia, interpretada por ambas protagonistas.

Recitan el texto en un solapamiento constante, un seguido de escenas, de entradas y salidas donde actores, actrices, personajes y músicas se entrelazan para dar vida a la novia, el novio, Leonardo, la madre y la multiplicidad de intervenciones que están presentes en el texto original.

Broggi se quiere centrar «en la poética del autor, resaltando las palabras y las sensaciones del universo lorquiano y el paisaje andaluz». Y, aunque en el espectáculo en gira no está el caballo que recorría el escenario en el montaje original, otro potente símbolo, no falta la música en directo de Joan Garriga.

«Sus composiciones -explica el director- dialogan constantemente con el texto y con la tragedia que se intuye desde los primeros compases de la obra. La música es un emblema de una cultura y, el flamenco en concreto, transmite unas connotaciones precisas: pasión contenida, desgarrada, como los personajes descarnados, fuertes y secos de Bodas de sangre'».

Puede uno enamorarse dos veces de la misma persona? Yo, de Iphigenia me enamoraría a diario; del poderoso personaje heroico de Gary Owen, de la extraordinaria interpretación de María Hervás y, sobre todo, de la luz que procede de ese disparo, ese balazo a quemarropa que me atraviesa el alma y las tripas al volver a ver a ambas mirarme a los ojos y decir: ¿Duele, eh? Pues te jodes. Más me duele a mí.

La primera vez me recordó a la Victoria Abril de 'El Lute: camina o revienta'. Furiosa, asustada, ciegamente defensora de su ladrón de gallinas. Una heroína de barrio miseria que era también un primer pico en vena. Un subidón de alto riesgo que deja después un bajón de vómito y asco pero enseguida necesitas repetir. Y me recordó las películas lumpen de Eloy de la Iglesia.

Ahora, entre el original inglés de Owen y la valiente versión española de la propia Hervás, trazo un puente del cine de Ken Loach al de León de Aranoa, lloviendo las piedras de uno en el barrio del otro. Aunque ella apenas ha cambiado, yo la veo más libre de todo, menos deudora de nada, más mujer, más víctima, más virgen de la desesperanza, más Iphigenia en los infiernos, más santa María de Vallecas. Que les pongan un monumento a Emma Penella y a ella, la irreductible estanquera y la poligonera anónima a la que tanto debemos: símbolos del orgullo y la nobleza de una clase obrera que ya no quieran que exista. El rayo (vallecano) que no cesa. En el fondo se sigue tratando de eso: un alegato por una conciencia de clase que se desvanece.

Por fuera la historia es el anticuento de una Cenicienta choni: la Ifi de Vallecas, la nieta golfa de la camarera vieja, la piba del Rike, la colega de la Silvina; una quinqui, una macarra sin oficio ni beneficio, un parásito social que tira su vida entre vodka y resaca, sexo chungo y reggaeton. Pero, por muy dura que se haga, un soldadito de plomo le hace concebir falsas esperanzas de 'Pretty woman', y ese cruel amor inesperado y la maternidad frustrada van a remover su vida. Y lo hará hasta un extremo de generosidad que la hermana con el mito de la Iphigenia de Eurípides, sacrificada por la flota griega para poder arribar a Troya. Otra mujer más al cadalso.

Ya solo la rabia con que María Hervás narra esta odisea emocional que la ha convertido en tan gran actriz nos abre los ojos y nos dispone a hacer de nosotros un público más sensible y más crítico.

Porque en el fondo la fábula encierra un mensaje político contra el neopensamiento imperante: ese que dice que cuando hay crisis la opulenta sociedad del bienestar es el puto Titanic yéndose a pique y solo se salvará dejando hundirse a los desgraciados que viajan en tercera. Sí, aquel lumpen-proletariado de ayer que hoy habita los bajos fondos de la sociedad de consumo sin saber qué demonios hacer.

Quien puede cambiar las cosas es la democrática clase media, la que acude a los teatros, por ejemplo, aunque quizás ya hayamos renegado definitivamente de toda conciencia para salvar el culo entregándonos al neoliberalismo, el de los recortes cuyos efectos todavía duran, desarticulando una clase trabajadora orgullosa y reivindicativa para crear otra desempleada y dependiente a la que culpar y castigar.

Ahí está Ifi. Ella no ha cambiado mucho, pero yo he vuelto a verla incluso más lorquiana. Porque el teatro, como enseñaba Federico, es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde poner en evidencia morales viejas o equivocadas y tratar de explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento.

Ahí estamos, Ifi. Yo he vuelto a enamorarme de ti.