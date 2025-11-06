'Narcisos', el espejo de verdades incómodas de Eduardo López-Collazo

Doble cita en Logroño con el científico hispano-cubano Eduardo López Collazo, que hoy presenta libro en Santos Ochoa, en conversación con el escritor ... Francisco Mir Brusel (a las 19.00 horas), y mañana viernes participa en la VI Semana de la Ciencia y la Innovación en la Facultad de Ciencias de la Salud (a las 11.00 horas).

Una psicoanalista, ocho hombres y el espejo de verdades incómodas protagonizan 'Narcisos' (Huso), una novela «cargada de humor sutil y giros argumentales inesperados en el que el autor demuestra su capacidad para entender las pasiones humanas que convierten esta obra en un lugar donde mirarse».

Cubano de nacimiento, español de pasaporte y madrileño de corazón», tal como él mismo se define, López-Collazo (1969) aúna ciencia, palabra y arte. Este físico nuclear y doctor en Farmacia lleva más de tres décadas dedicadas a la investigación biomédica, la divulgación científica y la creación literaria.

«Su mirada –según su editorial– transita con naturalidad entre lo riguroso y lo poético, entre la verdad del laboratorio y la sensibilidad de la escritura, desde centros de excelencia internacional hasta columnas de opinión y escenarios de crítica cultural. Un recorrido que le ha valido el reconocimiento de medios como Forbes, El Mundo y El Español, que lo han destacado en repetidas ocasiones como una de las personalidades más influyentes de España».

Por otro lado, el divulgador participará mañana en una edición de la Semana de la Ciencia de La Rioja dedicada al bienestar integral de las personas, abordándolo, en su caso, desde un enfoque psicológico.