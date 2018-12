«Las naciones son producto de ciertas circunstancias políticas, culturales...» José Álvarez Junco, ayer en Calahorra. :: s.s.j. José Álvarez Junco cerró ayer las jornadas de otoño del PSOE de Calahorra con una conferencia sobre el nacionalismo José Álvarez Junco Historiador, escritor y docente SANDA SAINZ* SANDASAINZ@HOTMAIL.COM CALAHORRA. Miércoles, 12 diciembre 2018, 23:45

Bajo el título 'Nacionalismo: un problema pendiente', el historiador y escritor José Álvarez Junco ofreció ayer una conferencia en el Hotel Ciudad de Calahorra que cerró las jornadas de otoño 2018 del PSOE calagurritano. Álvarez ha sido catedrático emérito de la Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, profesor en Oxford, La Sorbona, Tufts y Harvard, así como Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales entre 2004 y 2008. Esto le permitió ser miembro del Consejo de Estado y participar en la propuesta de reforma constitucional que se ofreció al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

-¿Qué destaca de su conferencia?

-Trato de dar una explicación distanciada, un poquito aséptica, más arraigada en lo que dicen los científicos sociales hoy (historiadores, politólogos, sociólogos, psicólogos, economistas) sobre la nación y los nacionalismos. Cómo vemos ahora estos fenómenos, muy distintos a como los ven los nacionalistas, el público o como los veíamos nosotros hace cincuenta o sesenta años. Cuando era estudiante se creía (todavía lo creen los nacionalistas y la sociedad en general) que las naciones son realidades naturales, eternas, constantes, que están ahí y la humanidad ha estado siempre dividida en naciones. Los científicos sociales lo vemos hoy como realidades construidas históricamente, artificiales, producto de ciertas circunstancias políticas, culturales, económicas.

-¿Qué puede pasar con el nacionalismo en España?

-No me atrevo a aventurar nada porque los historiadores explicamos lo que ya ocurrió, el pasado, aunque hay varias posibilidades. Una salida, para mí la peor, a la yugoslava, una fragmentación en pequeños estados que daría lugar a nuevos problemas porque crearía minorías culturales, reivindicaciones territoriales... También se podrá encontrar una solución de acomodo para ciertas elites catalanas (no para los independentistas porque no se conformarán con nada), quizá alguna fórmula confederal, bicapitalidad; una recentralización como la que preconiza Vox (acabar con las autonomías) pero no es probable; o que sigamos como estamos, con tensiones alargadas en el tiempo y tal vez se apaguen las pasiones como ha ocurrido en el País Vasco.

-¿Qué opina de lo ocurrido en las elecciones de Andalucía?

-Para mí ha sido tan inesperado como para todo el mundo porque me fiaba de las encuestas. Los grandes derrotados han sido los encuestadores y autores de sondeos. Pero con un poquito de distancia parece lógico que España no sea una excepción en Europa y en toda Europa hay partidos de extrema derecha.

-Participó en una propuesta la reforma de la Constitución en la época de Zapatero ¿qué modificaba?

-Cuatro puntos. La inclusión de los nombres de las comunidades autónomas, la reforma del senado, la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona y la aceptación de las normas europeas formando parte del entramado normativo español. Mientras haya tanta fragmentación política seguirán las tensiones porque nadie va a conceder algo gratis al de al lado.

-¿En qué está inmerso ahora?

-Por ahora estoy centrado en atender las demandas para hablar sobre la situación con Cataluña (que es el problema más grave al que se enfrenta en estos momentos el país) y el futuro de la organización territorial del Estado y por otro lado con el tema de la memoria histórica (estuve en la comisión que asesoró al Ayuntamiento de Madrid).

-¿Cual es la situación de esas iniciativas de memoria histórica?

-Se podrían pactar determinadas cuestiones pero habría que hacerlo con ánimo negociador, sin imponer.