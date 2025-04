'Muwi presenta...' comienza este viernes en la sala Fundición de Logroño con Arizona Baby

Arizona Baby actúa este viernes en la sala Fundición, a las 22.00 horas (entradas a 16/20 euros), donde presentará su último disco, titulado ' ... Salvation' (Subterfuge Récords, 2023). Este concierto forma parte del ciclo organizado en este recinto de la capital riojana por Muwi La Rioja Music bajo el nombre 'Muwi presenta...' durante los próximos meses.

Además de los temas del nuevo disco, el repertorio incluirá otros del pasado aprovechando que en 2025 Arizona Baby celebra el quince aniversario de 'Second to none'.

Este trío de músicos (Javier Vielba, a la guitarra y voz; Rubén Marrón, a la guitarra; y Guille Aragón, batería) han creado un estilo basado en la austeridad sonora para dar forma al neofolk acústico desde su ciudad, Valladolid. Su trayectoria comenzó en 2003 y poco a poco se convirtieron en referentes de la escena underground con su característica imagen barbuda.

El sábado no habrá concierto, pero la música no dejará de sonar y la Fundición ofrecerá una Fiesta Remember 90, a las 22.00 horas y con acceso gratuito.

Para finalizar la semana, el domingo llegará al escenario del recinto logroñés Vivace y su banda de animales, a las 13.00 horas con entrada por 7 euros. Se trata de un proyecto de folk que recoge la música de raíz de la mano de jóvenes intérprete.

El origen de este proyecto se basa en la reivindicación del folk como música instrumental y contempla el trabajo de rescatar antiguas danzas y melodías de los pueblos riojanos.

'El sofá de la abuela' es su primer disco de Vivace y tiene como objetivo principal plasmar sus propias composiciones. Además, presentan un espectáculo dejando la formación original de dúo instrumental añadiendo más integrantes, algo que les permite apoyarse en nuevas sonoridades y tesituras melódicas. El álbum tiene ocho canciones propias y dos danzas tradicionales riojanas versionadas.