Taylor Swift anuncia nuevo disco: 'The life of a Showgirl'

La cantante Taylor Swift anunció el martes su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'. La estadounidense, quien ha ganado 14 premios Grammy, incluidos un récord sin precedentes de cuatro trofeos al Álbum del Año, dio la noticia en un episodio de pódcast junto a su novio, la estrella del fútbol americano Travis Kelce, y el hermano de este, Jason Kelce.

«Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'», dijo Swift mientras sostenía una versión borrosa de la portada del álbum, en un clip del pódcast New Heights publicado en Instagram. El episodio completo del pódcast se lanzará a las 7 p. m. (11.00 GMT).

La web de Swift informó que la fecha oficial de lanzamiento del álbum se anunciará más adelante. La versión en vinilo del álbum está disponible para preordenar en el sitio web de Swift por 30 dólares. La versión en casete cuesta 20 dólares, y un CD con un póster de Swift está disponible por 13 dólares.

La megaestrella, cuya gira récord Eras fue la primera en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos, anunció el álbum después de adquirir las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes en mayo, lo que le dio control total sobre toda su música tras una disputa con su antigua discográfica.

El último álbum de Swift, 'The Tortured Poets Department', vendió 2,61 millones de copias físicas y unidades equivalentes por streaming durante su primera semana en EE UU, siendo calificado por Billboard como la semana con más reproducciones por streaming para un álbum y la semana con más ventas en vinilo en la era moderna. Spotify afirmó que 'Poets' fue su álbum más reproducido en una sola semana, superando los 1.000 millones de streams.

Swift, de 35 años, ha estado marcando hitos en la industria musical y estimulando economías locales con The Eras Tour, un fenómeno que algunos economistas han denominado «Swiftflation». Este término se utiliza para describir cómo su gira, de enorme popularidad, ha generado aumentos temporales de precios en economías locales, particularmente en sectores como hoteles, gastronomía, viajes y entretenimiento.

