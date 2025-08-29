Sons Of Aguirre & Scila y Kaos Etíliko encabezan la X Fiesta del Rock de Pradejón Los conciertos, gratuitos, tendrán lugar el sábado, contarán con el grupo local The Reimons y en el café tocará la banda calagurritana Obsesion

El sábado se celebrará la décima edición de la Fiestas del Rock dePradejón que contará por la noche con las bandas Sons Of Aguirre & Scila, Kaos Etíliko, The Reimons y, en el café concierto, Obsesion.

La programación comenzará a las 12.00 horas con la traca de inicio y la ronda por los bares. A las 14.00 tendrá lugar una comida popular en la calle Prado y allí, a las 16.30, actuará el grupo calagurritano de heavy rock Obsesion que ofrecerá versiones de temas clásicos de rock en castellano y temas propios. Los actos continuarán a las 20.00 con la VIIIronda de pinchos.

A las 22.00 horas está previsto el inicio de los conciertos de la Plaza de la Constitución con un cartel que tiene a los alicantinos Sons Of Aguirre & Scila como uno de sus principales atractivos. Se trata de un combo que mezcla el rap con letras de crítica política de Sons Of Aguirre y el metal melódico de Scila, creando un sonido que les diferencia, potente y que mueve a salta y hacer pogos.

Otra apuesta de esta edición es la de Kaos Etíliko, grupo de punk rock de Salvatierra (Álava) que nació en 1997, se separó en 2000 y en 2022 retomó su actividad con el cantante Zigor acompañado por otros músicos y la publicación del disco 'Revuelta'. Desde entonces no faltan en los festivales de punk rock del país.

En el cartel tampoco faltará el conjunto local The Reimons, con versiones de temas de punk rock y composiciones propias que harán cantar y moverse al público. La X Fiesta del Rock está organizada por la Asociación Músico-cultural Praderock, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y subvención del Gobierno de La Rioja, además del apoyo de numerosas empresas y comercios.

El domingo, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Pradejón un concierto sinfónico con el cantante Luis Muñoz y la Banda Municipal de Música, dirigida por Vicente Ribes en el que se rendirá tributo a Camilo Sesto y Raphael.

Este acto dará paso al pregón y homenaje a la citada banda por su veinticinco aniversario, y a la coronación e imposición de pañuelos a las reinas de las fiestas.

