Rock por Palestina vuelve mañana a Logroño por segunda vez con artistas como Eli y Los Revivalites

La Rioja vuelve a volcarse con la situación que está viviendo Palestina. Una guerra sin cesar que allí no deja más que el sonido de los explosivos. Uno que Logroño cambiará por música este jueves a las 19.30 horas en la Sala Fundición con la segunda edición de 'Rock por Palestina'.

La cita contará con artistas como Eli y Los Revivalites, que encabezan la cartelera. Además de The sandías all stars, Isra y La banda palestina. Unas formaciones que sumarán en el escenario la presencia de artistas invitados como María Rodríguez y YÃO D, entre otros. Asimismo, el evento contará con más sorpresas que harán de este concierto un momento único, un sabor de boca que ya dejaron en su primera edición el pasado 19 de junio.

La entrada, que cuenta con una fila 0 para donativos, puede adquirirse en la página web de la Sala Fundación, cuesta 10 euros anticipada y 12 en taquilla. La recaudación será íntegra para la ONG Paz con dignidad con la intención de mandar ayuda humanitaria a través de la asociación AWDA, que ya realiza actividades en el país.