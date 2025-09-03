LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cartel de la segunda edición de Rock por Palestina.

Rock por Palestina vuelve mañana a Logroño por segunda vez con artistas como Eli y Los Revivalites

La cita, que tendrá un coste de 10 euros anticipada y 12 en taquilla, tendrá lugar en la Sala Fundición a las 19.30 horas

María Aguirre

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:05

La Rioja vuelve a volcarse con la situación que está viviendo Palestina. Una guerra sin cesar que allí no deja más que el sonido de los explosivos. Uno que Logroño cambiará por música este jueves a las 19.30 horas en la Sala Fundición con la segunda edición de 'Rock por Palestina'.

La cita contará con artistas como Eli y Los Revivalites, que encabezan la cartelera. Además de The sandías all stars, Isra y La banda palestina. Unas formaciones que sumarán en el escenario la presencia de artistas invitados como María Rodríguez y YÃO D, entre otros. Asimismo, el evento contará con más sorpresas que harán de este concierto un momento único, un sabor de boca que ya dejaron en su primera edición el pasado 19 de junio.

La entrada, que cuenta con una fila 0 para donativos, puede adquirirse en la página web de la Sala Fundación, cuesta 10 euros anticipada y 12 en taquilla. La recaudación será íntegra para la ONG Paz con dignidad con la intención de mandar ayuda humanitaria a través de la asociación AWDA, que ya realiza actividades en el país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7 La avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas en los PERI pendientes
  8. 8 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  9. 9

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  10. 10

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rock por Palestina vuelve mañana a Logroño por segunda vez con artistas como Eli y Los Revivalites

Rock por Palestina vuelve mañana a Logroño por segunda vez con artistas como Eli y Los Revivalites