Pignoise, Nil Moliner y Sexy Zebras, en el Ezcaray Fest 2026
El festival regresará a la villa riojana los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026 y los abonos ya están disponibles desde 69 euros
Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:26
Ezcaray Fest, que se celebrará el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto de 2026 en la citada localidad riojana, vuelve a apostar por un equilibrio entre grandes nombres del panorama nacional y el talento emergente más prometedor, todo ello en el entorno incomparable de la Sierra de la Demanda.
El cartel de este año, según anuncian los organizadores, promete hacer vibrar al público con una selección ecléctica de estilos que van desde el pop más fresco hasta el rock y el indie más potente. Entre los nombres destacados se encuentran Nil Moliner, quien traerá su energía contagiosa, la fuerza del rock de Sexy Zebras y los himnos generacionales de Pignoise.
A ellos se suma una potente apuesta que confirma la calidad de la propuesta artística: la personalidad arrolladora de Carlos Ares, el indie-rock de Niña Polaca, el estilo urbano de Barry B, el descaro de Mafalda Cardenal y la sensibilidad de Paula Mattheus.
Completan el cartel artistas que están dando mucho que hablar como Neverland Bari y Modelo. Y como siempre no pueden faltar los mejores ritmos entre conciertos que estarán asegurados con DJ César Gallard.
El festival se ha convertido en un motor cultural y turístico para la zona, ofreciendo no solo música, sino una experiencia completa que une gastronomía, naturaleza y cultura en uno de los pueblos más bonitos de España. Los números lo demuestran con una ocupación hotelera del 100% en el pueblo y zonas de alrededor en el fin de semana del festival y con un impacto económico de más de 3 millones de euros en la región.
Abonos ya a la venta
Ya se ha activado la venta de abonos a través de la web oficial. Para esta edición se han establecido dos categorías de entradas, manteniendo una política de precios competitiva para facilitar la asistencia del público: abono general, actualmente disponible por 69 euros (más gastos de gestión).
El abono VIP tiene un precio de 135 euros (más gastos de gestión), y está destinado a aquellos que busquen disfrutar del festival con la máxima comodidad, y una serie de ventajas exclusivas diseñadas para elevar la experiencia como acceso al recinto por entrada exclusiva (carril rápido), acceso a la Plataforma VIP, que cuenta con una visibilidad privilegiada del escenario, zona confortable para el descanso entre conciertos, barra exclusiva con bebidas a precios reducidos y un aperitivo incluido.