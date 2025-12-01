Pignoise, Nil Moliner y Sexy Zebras, en el Ezcaray Fest 2026 El festival regresará a la villa riojana los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026 y los abonos ya están disponibles desde 69 euros

María Caro Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

​Ezcaray Fest, que se celebrará el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto de 2026 en la citada localidad riojana, vuelve a apostar por un equilibrio entre grandes nombres del panorama nacional y el talento emergente más prometedor, todo ello en el entorno incomparable de la Sierra de la Demanda.

​El cartel de este año, según anuncian los organizadores, promete hacer vibrar al público con una selección ecléctica de estilos que van desde el pop más fresco hasta el rock y el indie más potente. Entre los nombres destacados se encuentran Nil Moliner, quien traerá su energía contagiosa, la fuerza del rock de Sexy Zebras y los himnos generacionales de Pignoise.

​A ellos se suma una potente apuesta que confirma la calidad de la propuesta artística: la personalidad arrolladora de Carlos Ares, el indie-rock de Niña Polaca, el estilo urbano de Barry B, el descaro de Mafalda Cardenal y la sensibilidad de Paula Mattheus.

​Completan el cartel artistas que están dando mucho que hablar como Neverland Bari y Modelo. Y como siempre no pueden faltar los mejores ritmos entre conciertos que estarán asegurados con DJ César Gallard.

El festival se ha convertido en un motor cultural y turístico para la zona, ofreciendo no solo música, sino una experiencia completa que une gastronomía, naturaleza y cultura en uno de los pueblos más bonitos de España. Los números lo demuestran con una ocupación hotelera del 100% en el pueblo y zonas de alrededor en el fin de semana del festival y con un impacto económico de más de 3 millones de euros en la región.

Abonos ya a la venta

​Ya se ha activado la venta de abonos a través de la web oficial. ​Para esta edición se han establecido dos categorías de entradas, manteniendo una política de precios competitiva para facilitar la asistencia del público: abono general, actualmente disponible por 69 euros (más gastos de gestión).

El abono VIP tiene un precio de 135 euros (más gastos de gestión), y está destinado a aquellos que busquen disfrutar del festival con la máxima comodidad, y una serie de ventajas exclusivas diseñadas para elevar la experiencia como acceso al recinto por entrada exclusiva (carril rápido), acceso a la Plataforma VIP, que cuenta con una visibilidad privilegiada del escenario, zona confortable para el descanso entre conciertos, barra exclusiva con bebidas a precios reducidos y un aperitivo incluido.

Temas

Ezcaray

Música