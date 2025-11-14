LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marcú publica la balada íntima 'Refugios'

El grupo de indie-rock actúa este sábado en el teatro Ideal de Calahorra

Sanda Sainz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:23

El grupo Calagurritano Marcú (indie-rock) ha estrenado este viernes el tema 'Refugios', que supone el segundo adelanto de su próximo disco. 'Refugios' es una balada que, según explica la propia banda, «está dedicada a aquellas personas que te sostienen con fuerza cuando todo tiembla, cuando los días pesan, cuando todo va mal… las personas a las que quieres se convierten en hogar».

La canción ha sido producida por Guillermo Mutiloa y Eñaut Gaztañaga y cuenta con la colaboración de Héctor García, músico también calagurritano que se ha encargado de recrear un cuarteto de cuerda, algo que aporta profundidad y emocionalidad a esta nueva composición.

'Refugios' está disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Music…) y será uno de los temas que Marcú interpretará este sábado en el teatro Ideal durante el concierto incluido en la Semana Musical de Santa Cecilia. La actuación comenzará a las 20.30 horas y la banda repasará su ep 'Vértices' (2024), además de otras canciones que ya ha publicado y las que formarán parte de su primer disco de larga duración. Las entradas para este concierto cuestan 10 euros.

Marcú está formado por Carolina Celorrio (voz), Andrea Valdanzo (guitarra y coros), Daniel Jaime Ayensa (guitarra y coros), David Guillot (bajo) y Ángel Conde (batería).

