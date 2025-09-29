Manolo García actuará en Logroño dentro de su Gira de Teatros 2025 La gira llega acompañada del lanzamiento de su nuevo disco, que verá la luz el 31 de octubre bajo el nombre «Drapaires Poligoneros»

El cantante y compositor Manolo García se ha vuelto a subir a los escenarios en una gira de teatros, un tour con el que recorrerá diferentes ciudades españolas y que hará parada en Logroño el 28 de noviembre. La cita tendrá lugar en el Riojaforum, donde el artista barcelonés presentará su último trabajo discográfico junto a algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

La gira llega acompañada del lanzamiento de su nuevo disco, que verá la luz el 31 de octubre. Bajo el nombre «Drapaires Poligoneros», el álbum supone un paso más en la extensa trayectoria de García, que comenzó como miembro de bandas históricas del pop y rock español como El último de la fila y que se ha consolidado como una de las voces más personales e inconfundibles del panorama musical.

El concierto de Logroño promete ser una velada íntima y emocionante, en la que el público podrá disfrutar de un repertorio cuidado y de la cercanía de un artista que acostumbra a llenar teatros y auditorios de todo el país. Su estilo, que combina la poesía de sus letras con la fuerza de su interpretación, ha convertido cada una de sus giras en un acontecimiento esperado por miles de seguidores.

Las entradas ya están a la venta y desde la organización recomiendan adquirirlas con antelación debido a la gran expectación que suelen generar sus actuaciones.