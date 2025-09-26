Músicas para una noche de verano

Hace casi cuatro meses, justo tras el vendaval de conciertos de La Rioja Festival, abandoné por diversas circunstancias mi labor de crítico musical en este ... diario y, ahora que inicio mi regreso a la crítica, he creído de justicia comentarles primero lo más destacado de la rica programación de estos meses veraniegos. Es curioso lo mucho que ha cambiado la vida musical riojana en pocos años, pues tradicionalmente estos calurosos meses se correspondían con una sequía musical extrema, con la única excepción del querido Festival de Sajazarra a mediados de agosto. Sin embargo, ahora, podemos disfrutar de una rebosante programación de buenos conciertos por toda la geografía riojana.

El primero corrió a cargo del Coro Sinfónico de La Rioja, que nos presentó el 31 de mayo en la iglesia de Santiago, en hermandad con el Coro de la Musikvereins Gütersloh (Alemania), dos destacadas obras sinfónico-corales: el famoso Gloria de Vivaldi y la Misa a Buenos Aires (Misatango) de Palmeri. Volvió a dar en el clavo José Luis Barrio, su director, incluyendo esta formidable obra coral argentina, con espléndidos solistas y la Orquesta de la Sociedad de Cámara de Pamplona, obteniendo un enorme éxito, con el templo a rebosar y casi doscientas personas de pie (yo entre ellas). La gran labor del Coro Sinfónico de La Rioja merece un marco más amplio y confortable, y con mejor acústica, ¿por qué no el Auditorio Municipal?

Es de no creer que la Orquesta y Coro de RTVE coincidieran también interpretando esta grandiosa Misatango en su tradicional visita a Santo Domingo de la Calzada el 10 de julio, en una brillante versión grabada por TVE, que no hizo desmerecer a la de la coral riojana. En este caso incluso con la intervención de una pareja de bailarines de tango. La misma Orquesta de RTVE, reforzada con una banda de rock, el Coro de RTVE y la cantante Ruth Lorenzo actuaron en Logroño el 11 de julio en Riojafórum a todo trapo, pero con una obra no clásica, 'Tina Turner Sinfónico', muy brillantemente interpretada, aunque con algunos excesos de volumen orquestal no controlados por el director Raúl Benavent que obligaron a una colosal Ruth Lorenzo a emplearse a fondo.

Otro precioso capítulo veraniego fue el de los conciertos de órgano, que comenzó con un hermoso concierto de San Bernabé en La Redonda a cargo de la prestigiosa organista finlandesa Susanne Kujala, y continuó con el ya tradicional Festival de Órganos de La Rioja con cinco conciertos en diversos órganos de la región y excelentes solistas que revalorizan el rico patrimonio organístico riojano. El Festival tuvo un momento de gran expectación el 20 de julio con la inauguración del nuevo gran órgano de la iglesia de Santiago de Logroño a cargo de la famosa organista Mónica Melcova. Se trata de un espectacular órgano histórico inglés completamente restaurado, con una bellísima decoración policromada de los tubos, aunque, en mi opinión, ofreció más valor estético que sonoro, bien es verdad que el programa elegido por la intérprete no ayudaba a lucir las posibilidades del instrumento.

Otra cita fundamental es el festival de música antigua Classica Casalarreina a mediados de agosto, heredero de Sajazarra, con sus cinco espléndidos conciertos y la presencia este año de figuras de la talla de la excelsa violinista Lina Tur Bonet, el contratenor Carlos Mena y otros, que no les puedo comentar por estar de vacaciones. Pero las más sorprendentes ofertas musicales fueron las que aparecieron casi sin previo aviso, como el extraordinario pianista argentino de raíces riojanas, Laureano Bruno, que desgranó el 18 de julio, en el Círculo Logroñés, con brillo refulgente y sin despeinarse, un exigentísimo programa propio de primeras figuras. O como el nutrido grupo de jóvenes músicos ingleses Buckinhamshire Music Trust, coro y banda, que nos deleitaron el 21 de julio en La Redonda.

Más mérito tienen incluso varias iniciativas privadas que aparecen por toda La Rioja nacidas de un gran amor a la música: Pradillo, Bañares (Cuarteto de cuerda Tofé Ensemble), El Rasillo (concierto del gran violinista Cristian Ifrim ¡en una finca particular!), Aldeanueva de Cameros (con la soprano Delia Agúndez y Laura Puerto al arpa ibérica, precioso concierto). Bueno, pues así, con esas músicas para hermosas noches de verano, sin darnos cuenta, nos hemos topado con la nueva temporada musical, que como siempre, comienza en septiembre con la Semana de Música Antigua de Logroño, que les contaré el próximo día.