LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de música

Cita imprescindible

Eduardo Aisa

Eduardo Aisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:42

Efectivamente, la Semana de Música Antigua de Logroño se ha convertido en cita imprescindible de comienzo de temporada musical para un fiel y nutrido grupo ... de melómanos riojanos que arropan con calor e ilusión este magnífico festival, con sus cuatro grandes conciertos (y sus aperitivos musicales) y otros dos abiertos al público. Lejos quedan aquellos gloriosos años en que desfilaba por Logroño lo mejor del barroco europeo y mundial, con nombres ilustrísimos que llenaban la discografía más premiada de aquella época, pero no podemos quejarnos porque tenemos grupos e intérpretes españoles muy importantes en la escena internacional que siguen pasando por Riojafórum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La famosa esquina del Guipuzcoano
  2. 2

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  3. 3

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  4. 4

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  5. 5 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  6. 6

    Una vocación que crea saga en Logroño
  7. 7

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí
  8. 8

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  9. 9

    El corazón de Logroño más seguro
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cita imprescindible