Así fue la actuación de Manolo García en Logroño

El artista actuó en Riojafórum dentro de una gira para presentar su décimo disco en solitario

TVR

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:19

La actuación de Manolo García prometía ser un éxito. Y lo fue. El artista brilló en su concierto del pasado viernes en el que presentó un extenso repertorio de nuevas canciones y una selección de grandes composiciones de su carrera.

Su actuación, enmarcada dentro de la gira de teatros 'Drapaires Poligoneros', fue la primera de las dieciséis que forman parte de su recorrido por diferentes ciudades del país. Al Riojafórum llegó ya con todas las entradas agotadas, donde deleitó a todos los asistentes con su música. Basta con ver un pequeño resumen para comprobarlo.

