La música comienza a sonar en 'El Rioja y los 5 sentidos' Los Golden Apple Quartet durante su actuación ayer en Bodegas Aradón de Alcanadre. :: D.M.A. Golden Apple Quartet y Saphie Wells & The Swing Cats actúan en Bodegas Aradón de Alcanadre y Bodegas Juan Carlos Sancha de Baños de Río Tobía DIEGO MARÍN A. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:39

ALCANADRE. El programa de septiembre de 'El Rioja y los 5 sentidos', dedicado al oído, comenzó ayer con una doble cita. Por una parte, Golden Apple Quartet actuó en Bodegas Aradón de Alcanadre y, por otra, Spahie Wells & The Swing Cats lo hizo en Bodegas Juan Sancha de Baños de Río Tobía. En ambos casos hubo dos sesiones, matinal y vespertina, y se agotaron las entradas.

El cuarteto vocal Golden Apple Quartet alardeó, sobre todo, de voz y de humor en sus dos actuaciones. Con una entrada triunfal entre el público, dispuesto cómodamente sentado con mesas para poder catar los vinos de la bodega, sólo con la introducción demostraron lo que es su punto fuerte y carta de presentación: cuatro voces prodigiosas no sólo para cantar, también para imitar diversos sonidos. Mikel Urreizti, Loyola Garmendia, Eduardo Errondosoro y Manuel Romano (nacido, por cierto, en Alfaro) bromearon desde la presentación: «Ayer estuvimos actuando en Bilbao, hemos tenido que venir en avión y nos han perdido el equipaje con los instrumentos».

EL PROGRAMA uHoy a las 11 horas, Tren del Vino de Logroño a Haro; y a las 12, Muchachito Bombo Infierno en Bodegas Isidro Milagro-Hacienda Susar de Alfaro. Jueves 6 de septiembre a las 20.30 horas en la Cofradía del Vino de Logroño, 'Cata con sentido: el oído'. uSábado 8 de septiembre a las 12 horas, 'Conversación en torno al vino' con Ismael Serrano en Bodegas Conde de los Andes de Ollauri; y a las 12 y a las 20.30 horas, Flamingo Tours en Bodegas Corral de Navarrete y Confluence en Finca La Emperatriz de Baños de Ebro. uDomingo 9 de septiembre a las 12 horas, Lichis y Jaime Urrutia en Bodegas La Rioja Alta de Haro.

Tuvieron la deferencia de arrancar el repertorio con una creación 'ex profeso' jugando con el título del ciclo, 'El Rioja y los 5 sentidos', canción que repitieron dos veces a ritmo de rock and roll, algo que es complejo hacer sin instrumentos musicales. Sólo de vez en cuando estuvieron acompañados de ritmos y sonidos pregrabados, pero el grueso de la actuación salió de sus gargantas. Hubo, por supuesto, referencias al vino, como los sabios versos que decían: «Hay una cosa que sabemos sin dudar/y es que el vino mejora con la edad,/cuando más viejos somos, nos gusta más».

El humor de Golden Apple Quartet es propio de los 90, pero hizo disfrutar a todos los presentes, riendo algunos a carcajada limpia. Y tan bien lo pasaron los espectadores que reclamaron dos bises. Quizá lo más curioso del repertorio fue la variedad de canciones con las que se atravieron, puesto que lo mismo interpretaron el 'Englishman in New York' de Sting que dedicaron el 'Only you' de The Platters a la manzana que da nombre al grupo que cantaron el 'María de la O' que su célebre 'El menú', que fue sintonía de programas de cocina.

Para finalizar, a modo de fin de fiesta, y con ukelele, el cuarteto realizó un 'remix' de verdadero mérito, jugando teatralmente a la confusión de partituras, partiendo del 'Over the rainbow' (BSO de 'El mago de Öz') y derivando hacia el 'Aserejé' de Las Ketchup, el 'Wannabe' de las Spice Girls, el 'With or without you' de U2... Una verdadera locura.

Para redondear la sesión, se pudieron catar vinos de Bodegas Aradón, igual que en Baños de Río Tobía se probaron las elaboraciones de Juan Carlos Sancha. En Alcanadre los vinos que se sirvieron fueron dos tintos: el monovarietal Graciano y el Calzadas, una de las etiquetas de la nueva gama Parcelas de Aradón.

El programa 'El Rioja y los 5 sentidos' continúa hoy domingo, primero, con un nuevo viaje en el 'Tren del Vino' que partirá de Logroño rumbo a Haro a las 11 horas. Y a las 12 horas Muchachito Bombo Infierno actuará en Bodegas Isidro Milagro Hacienda Susar de Alfaro. El próximo fin de semana las citas se multiplicarán con los recitales de Flamingo Tours, Confluence, Lichis y Jaime Urrutia y la conversación en torno al vino con Ismael Serrano.