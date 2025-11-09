El Museo Würth y Franco-Españolas buscan artistas y emprendedores para sus mercados

El Open Mercado del Museo Würth La Rioja y el Mercado de la Moda y el Vino de Bodegas Franco-Españolas son dos citas ya ... clásicas en vísperas de las navidades, y ambas han abierto el plazo de solicitudes de participación.

El Open Mercado celebra su decimotercera edición los días 19, 20 y 21 de diciembre, y quienes deseen formar parte de ella podrán solicitarlo hasta el 20 de noviembre de 2025. Esta feria, gratuita, está dirigida a personas emprendedoras, marcas emergentes, proyectos novedosos... en sectores tan diversos como la moda, decoración, complementos, serigrafía, fotografía, ilustración, iluminación, diseño, gourmet, artes escénicas, música, cine... Más información, en la web del Museo Würth.

En calados centenarios

Franco-Españolas celebra su XI Mercado de la Moda y el Vino el próximo 22 de noviembre en sus bodegas junto al Ebro. La convocatoria de inscripción para los diseñadores, artesanos y jóvenes creadores que quieran participar permanecerá abierta hasta completar las 25 plazas de exposición y venta disponibles. (Consultas y condiciones en el teléfono 941 251290 o en eventos@francoespanolas.com.)

Moda, complementos, joyería, objetos de decoración y piezas de autor tendrán su espacio en este escaparate entre calados centenarios.