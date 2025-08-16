Munijazz se despide a ritmo de contrabajo

El festival Munijazz encara este domingo su recta final con la participación de tres destacadas figuras del jazz: los contrabajistas Anders Boye Knudsen y Marcelo ... Escrich, y el violinista Pedro Quirico. Este último abre la jornada, a las 10.00 horas en el albergue de Munilla, dirigiendo un taller gratuito de improvisación y técnicas de música moderna para instrumentos de cuerda.

Ya por la tarde (18.00 horas), el primer concierto corre a cargo del joven cuarteto de jazz contemporáneo que lidera el danés Anders Boye Knudsen. Sus originales y bellas melodías –rítmicas y enérgica unas; sosegadas y misteriosas otras– sonarán en la plaza de San Miguel de Munilla, donde presenta en directo su último trabajo discográfico, 'Alverdens Himmel', así como otras composiciones originales y versiones del folclore danés y escandinavo en claves de jazz.

Ampliar Integrantes de Silent Quartet, entre ellos Marcelo Escrich (i). S.E.

En esta ocasión, Anders Boye estará acompañado por Álvaro del Valle (guitarra), Adrián Buenaga (saxo) y Daniel Buades (batería), un talentoso puñado de músicos que pasean y disfrutan los paisajes que el danés pinta en sus composiciones, inspiradas por el sonido nórdico y el jazz. En ellos asoman bellos paisajes de su país natal, pero también salvajes escenas de las capitales europeas.

Homenaje a Charlie Haden

Marcelo Escrich, músico argentino afincado en La Rioja, clausura la 21 edición del Festival de Jazz de Munilla al frente de Silent Quartet y con un concierto que rinde homenaje al gran contrabajista estadounidense Charlie Haden, fallecido en 2014.

Silent nace como trío en los pasillos del Conservatorio Superior de Música de Navarra, donde sus componentes imparten clases. Y con este formato pasaron por el último festival Mayo Jazzea de Logroño Marcelo Escrich (contrabajo), Alberto Arteta (saxo) y Luis Giménez (guitarra). Pero con la reciente incorporación del saxofonista Mikel Andueza, el grupo ha tornado en cuarteto.

En su concierto 'Remembering Charlie', Silent Quartet recupera la música de uno de los más respetados contrabajistas y compositores de jazz e introduce temas propios dedicados a él. Serán un atractivo fin de fiesta para un Munijazz donde se han dado la mano vanguardia y clasicismo.