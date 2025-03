Zahara, Sexy Zebras y Carlos Ares encabezan el cartel de Mugacu Fest 2025

Inés Martínez Pérez Logroño Miércoles, 12 de marzo 2025, 15:49 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

El Mugacu Fest de Viana ha presentado este miércoles las actividades y la música que serán protagonistas del festival del 27 al 29 de junio. Entre los artistas confirmados destacan Zahara, Carlos Sadness, Sexy Zebras, Carlos Ares, Gatibu Paco Clavel y We Are not DJ´ junto a las bandas navarras seleccionadas por la Navarra Music Commission, como Kbless y Apotheke.

Además, como cada año, habrá gastronomía y más de 20 actividades programadas y una experiencia inmersiva que abarca música, teatro, cine, literatura y una cuidada oferta gastronómica local, creando un ambiente único e inolvidable.

Desde la organización también agradecen el «esfuerzo de los artistas que adaptan su espectáculo a este formato más íntimo, apostando por descentralizar la oferta cultural y acercarla a entornos rurales». También se reconoce el apoyo de asociaciones, organismos y entidades que hacen posible este proyecto.

Su séptima edición apuesta por una programación que «equilibra tradición y modernidad, manteniendo como escenario principal la emblemática iglesia de San Pedro, cuyas ruinas proporcionan un ambiente incomparable y mágico».

Definido como un «festival de pueblo», Mugacu Fest sigue fiel a su esencia, promoviendo los valores y costumbres locales, fomentando la integración social y convirtiéndose en un punto de encuentro cultural único.

Cada año, su ambiente auténtico y cercano atrae a quienes buscan una experiencia diferente, donde la música no solo se escucha, sino que se vive con intensidad. Desde la organización recuerdan que todavía quedan muchas sorpresas por dar a conocer.

Los abonos estarán a la venta a partir del 13 de marzo en http://entradas.qr4events.com/

