«Somos un monstruo de tres cabezas, cada uno de una madre» Pablo, Alfredo y Santi junto al robot de Mutagénicos. :: N.L.A. El trío riojano de rock 'garage' actúa hoy en el Escenario Principal de MUWI a las 17 horas Alfredo Lázaro 'Roto' Mutagénicos D. M. A. LOGROÑO. Sábado, 25 agosto 2018, 23:57

Mutagénicos han perdido a dos de sus miembros (Nacho 'Pelobola' y Jorge 'Stereo') y ahora son un trío logroñés de rock 'garage', aunque comenzaron más cerca del 'surf' instrumental. Con su nueva formación y su último disco, '¡Mutan!', no han parado de tocar en diversos festivales durante los últimos meses y la guinda la pone el MUWI Rioja Fest, en cuyo Escenario Principal actúan hoy a las 17 horas Alfredo 'Roto', Santi 'El Pequeño' y Pablo Magariños.

-¿Ha cambiado la música de Mutagénicos junto a la formación?

-Ahora el sonido es más directo porque, claro, es bajo, guitarra y batería. Quizá sí hemos perdido algún arreglo de teclado y de otra guitarra que teníamos pero poco más, ahora todo es más fresco. Pablo, además de llevar el ritmo y tocar la batería, lleva un teclado; Santi tiene un sintetizador y una máquina para disparar 'samplers'... Al final intentamos que las canciones tengan algo de chicha.

-¿Y por qué continuar con el nombre de Mutagénicos? Al fin y al cabo, entró un batería nuevo, usted empezó a cantar... Sólo Santi sigue en el mismo sitio...

-También canta Pablo porque no es un grupo con un 'frontman', nos gusta a tocar en línea a los tres. Seguimos con el mismo nombre porque el espíritu es el mismo y seguimos tocando las canciones de cuando éramos cinco.

-Lo que sí les habrá facilitado convertirse en trío es viajar. Este verano no han parado de tocar, ¿no?

-Ahora es más fácil coincidir todos y movernos. Lo siguiente será ya ir a dúo y, después, cada uno por su cuenta [bromea]. Hablando en serio, conforme te haces mayor más difícil es quedar para ensayar. Jorge fue padre y se fue a vivir a Pamplona, por eso dejó el grupo. Los demás, por temas de trabajo. Al fin y al cabo, no somos profesionales y lo primero es lo primero...

-No obstante, sobre el escenario son cuatro... con el robot, ¿no?

-Sale a veces. Se nos ocurrió porque lo construimos para el videoclip de la canción 'Soy un robot' y nos quedó tan chulo... y eso que es una caja de cartón con piezas de la basura, que pensamos sacarlo para hacer un poco el idiota. Al final el robot ha viajado más que yo. Suele salir Isabel dándole vida, sobre todo si hay críos porque alucinan con el bicho. La función es teatralizar la canción.

-Mutagénicos, cierto es, cuida mucho la escenografía, incluso se uniforman. ¿Qué vestirán hoy?

-La ropa que llevamos ahora es por la portada del disco, en la que un científico loco nos tiene metidos en unas cápsulas. Vamos con bata y parecemos más churreros que científicos, pero bueno, va por ahí el tema. Antes salíamos también con unas gafas de motorista. Lo que nos gusta de salir uniformados es que somos como un monstruo de tres cabezas, aunque seamos uno de cada madre, y así nos quitamos el protagonismo individual.

-En Mutagénicos cada vez hay menos 'surf' y más 'garage', ¿por qué?

-También más rock and roll, 'rhythm and blues'... Ahora las canciones nos piden letras. No somos cantantes pero alguien tiene que hacerlo si la canción lo pide.

-¿Y qué hace una versión de Los Nikis como la de 'Saturno es aburrido' en su último disco?

-Somos súper fans de Los Nikis. Pero no me gustan las versiones igual que la original sino que tengan algo personal. Nos gusta dar una vuelta a las versiones.