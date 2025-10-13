LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La escritora Mireya Hernández, el pasado sábado en el Café Bretón de Logroño, donde presentó su obra ganadora. Sonia Tercero

Mireya Hernández

Ganadora del premio Olarra-Bretón

«Vivimos en arenas movedizas desde hace más de un siglo y ojalá esta obra lo retrate»

La autora madrileña, ganadora del XXX Premio Literario Olarra& Bretón, presentó el sábado en Logroño su obra premiada, una enorme y discordante sinfonía de los últimos 150 años de occidente

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:00

Comenta

La escritora madrileña Mireya Hernández mereció en marzo de 2024 el XXX Premio Bodegas Olarra & Café Bretón por 'Vidas cruzadas', un incipiente proyecto literario en el que planteaba una cartografía de los últimos 150 años de occidente a partir de algunos de sus personajes más emblemáticos. Aquella idea primigenia, sin embargo, tomó nuevos rumbos durante su proceso de creación. La obra final, editada por Pepitas, se presentó el sábado en el Café Bretón de la capital riojana, donde su autora nos habló de este viraje creativo.

