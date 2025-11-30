«Si miras al mundo con una mentalidad entusiasta ves oportunidades»

«Si decides ser una de esas personas que todos quieren tener cerca por la buena energía que desprenden, ¡toca entrenar!». La propuesta procede de ... Andrés Pascual y el método de entrenamiento nos lo brinda en 'El poder del entusiasmo', el libro que acaba de publicar en Espasa.

El autor riojano, novelista de éxito y una de las voces más reconocidas en nuestro país sobre el desarrollo personal, nos habla con conocimiento de causa de este 'poder' que ha ejercitado a lo largo de toda su vida.

– ¿El entusiasta nace o se hace?

– Los seres humanos venimos al mundo entusiasmados, y no es para menos. Han tenido que darse millones de circunstancias para que estemos aquí. Pero poco a poco nos apagamos. En parte se debe a la sociedad que hemos construido, pero sobre todo a nuestra propia mente, que es fascinante pero a veces nos sabotea. Si te sientes en horas bajas, quizá te estén chupando la energía los tres vampiros del entusiasmo: las quejas, el caos interior y el miedo.

– Usted, sin duda, es una persona entusiasta. ¿Se lo ha tenido que trabajar? ¿En qué aspectos?

– Tengo una predisposición genética a entusiasmarme, pero llevo años trabajando esta actitud de forma consciente. He aprendido a graduar mi energía y a transmitirla a los demás. Cultivar el entusiasmo me ha ayudado a perseguir mis metas con perseverancia y a gestionar bien los fracasos, disfrutando el camino y celebrando cada pequeño paso adelante. La fuerza de voluntad es importante, pero la fuerza del disfrute es esencial.

– ¿Por qué este método para 'generar la energía del éxito'? ¿Quizá porque los entusiastas son minoría?

– El mundo no lo pone fácil y muchas personas viven envueltas en una apatía crónica sin tan siquiera saberlo. Por ello hemos de empezar formulándonos preguntas incómodas. ¿Echas de menos la chispa que sentías al principio de una relación o trabajo? No vives, sobrevives. ¿Pasas el día señalando problemas en lugar de proponer mejoras o buscar soluciones? No vives, sobrevives. La falta de entusiasmo afecta a todas las parcelas de nuestra vida. La buena noticia es que todos podemos entrenarlo.

– ¿Y cómo se entrena el entusiasmo?

– Practicando los microhábitos del método, que son sencillísimos y vienen acompañados de historias inspiradoras. Los hay de gestión emocional, trucos posturales, de lenguaje... Como decía el sabio, solo hay felicidad donde reina la virtud y el esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Lo bueno de las palancas para activar el entusiasmo es que, como son divertidas y saludables, pronto pasas del «tengo» que practicarlas al «quiero» practicarlas.

En primera persona «Cultivar el entusiasmo me ha ayudado a perseguir mis metas con perseverancia y a gestionar bien los fracasos»

Vampiros del entusiasmo «Si te sientes en horas bajas quizá te estén chupando la energía las quejas, el caos interior y el miedo»

– ¿Con qué estacas se combate a esos tres 'vampiros' que ha mencionado y que nos chupan la energía: la queja, el caos interior y el miedo?

– Para eliminarlos hemos de ponernos las 'Pilas AAA', que representan los tres pilares sobre los que hemos de construir una vida entusiasta: Aceptación, Atención y Acción. Son los polos opuestos a los vampiros: frente a la queja, la aceptación que nos hace libres; frente al caos interior, la atención que nos conecta con el presente; y frente al miedo, la acción que nos acerca a los resultados.

– Dice en su libro que «cuando vives con entusiasmo, haces más, pero, sobre todo, lo haces mejor». ¿Significa que quienes tienen éxito son sí o sí gente entusiasta?

– No seré yo quien diga que con la actitud adecuada se consigue todo; pero sí sé que, sin ella, es muy difícil alcanzar tus objetivos. Si te encierras en una mentalidad no entusiasta, bloqueando la curiosidad o el crecimiento, cuando miras al mundo solo ves amenazas. Si te abres a una mentalidad entusiasta, ante el mismo escenario tu mente te muestra oportunidades. Esto no es magia, depende de un filtro neuronal llamado sistema de activación reticular. Y esta diferente percepción influye en las emociones que brotan en ti y en la forma en la que te comportas.

– El entusiasmo permanente se me antoja un tanto agotador...

– Esto no va de hiperactividad. Y por supuesto, tampoco hablo de positivismo tóxico. Las actitudes positivas no deben imponerse, experimentar emociones como la tristeza, el enfado o el agotamiento puede ser natural, sano o simplemente humano. El entusiasmo, como todo, tiene picos y valles. Lo que no ha de cambiar es nuestra actitud, que hemos de sostener en todo momento para no dejarnos arrastrar hacia un pozo y volver a brillar cuanto antes.

– De ese 'Decálogo del entusiasmo' que propone en su libro, ¿qué punto encaja mejor y cuál se le atraganta?

– ¡Depende del día! (ríe). Llevo décadas entrenando las diez palancas porque me sientan de maravilla y, también, por pura responsabilidad. Cuando cultivamos la actitud de entusiasmo, además de ahorrarnos sufrimiento a nosotros mismos se lo ahorramos a los demás. El entusiasmo es muy contagioso por su carga emocional positiva, por su alta expresividad y por la fuerza del propósito que anida detrás. Fíjate en los niños, todavía no han sido adulterados por el mundo y no pierden un solo instante sin entusiasmarse.

– ¿Cuánto ha pesado su experiencia personal y profesional en el diseño de este método?

– Ambas han sido fundamentales. Mi vida ha sido un ejercicio constante de entusiasmo, entregándome en cuerpo y alma a todos mis proyectos. Y, cómo no, he extraído aprendizajes de estos últimos diez años dedicados a impartir conferencias y talleres que me han llevado a cuatro continentes. Por eso, cada capítulo del libro está lleno de historias de personas inspiradoras que lo enriquecen.

– Este es su quinto libro sobre desarrollo personal (tras 'Líder del bienestar', 'Incertidumbre positiva', 'El oso, el tigre y el dragón' y 'El viaje de tu vida'). ¿Su próxima ficción literaria?

– De momento quiero disfrutar con este libro que ya me está dando alegrías nada más lanzarse. Hemos firmado la primera traducción para Brasil y confío que pronto se cierren muchas más. Pero ten por seguro que, en cuanto haya nueva novela, seréis los primeros en enteraros.