Mayo Jazzea, con Jaco Pastorius en el corazón

J. Sainz Miércoles, 2 de abril 2025, 12:09 Comenta Compartir

El recuerdo de Jaco Pastorius inspirará Mayo Jazzea, que abrirá con la banda tributo del bajista Tomás Merlo y contará también con el trompetista americano Theo Croker, la cantante colombiana Lucía Pulido y el armonicista Antonio Serrano, entre otros artistas. El Festival de Jazz de Logroño que organiza Cultural Rioja celebrará su 26.ª edición del 8 al 29 de mayo, tendrá cuatro conciertos en el Bretón, dos más en la calle, dos sesiones formativas y dos películas en la Filmoteca.

Como es habitual, el Teatro Bretón será el escenario de los conciertos principales. Abrirá Jaco Pastorius Tribute Big Band (el 8 de mayo), una formación creada en 2016 para interpretar el repertorio de la Word of Mouth Big Band del legendario bajista americano. Su fundador, Tomás Merlo (bajo y dirección), se acompaña de David Fernández (batería), Víctor Aceituno (percusión), Jorge Castañeda (piano y teclado) y una nutrida sección de metales integrada por trece de los mejores músicos del panorama jazzístico español, incluyendo figuras como Bobby Martínez, Chris Kase, Patxi Pascual y Roberto Nieva. En concierto reproducen el aclamado disco 'The Birthday Concert' y homenajean los temas más destacados de la etapa de Pastorius con la banda Weather Report.

El segundo concierto contará con Theo Croker (15 de mayo). Trompetista natural de Florida, músico de jazz innovador y conocido por su visión cósmica y espiritual del post-bop, el funk y la fusión electrónica, se presenta en Logroño al frente de un cuarteto que completan Idris Frederick (piano y teclado), Miguel Russell (batería) y Eric Wheeler (contrabajo). Inspirado por una multitud de compañeros renegados de la cultura y entrelazado por su interpretación, Croker gira actualmente con su sexto álbum, 'Blk2Life II a Future Past'.

En tercer lugar, otro homenaje: el madrileño Antonio Serrano presentará su disco 'Tootsolgy' (22 de mayo), un tributo al armonicista de jazz Toots Thielemans. Serrano, uno de los músicos más completos del país, es un virtuoso de la armónica y referente del jazz español. En directo le acompañan Albert Sanz (piano), Esteve Pi (batería) y Toño Miguel (contrabajo).

El último concierto será el de Lucía Pulido Ensemble (29 de mayo). La cantante colombiana posee una de las voces más ricas de la escena musical latinoamericana contemporánea. En su obra cultiva un estilo experimental elaborado a partir de las tradiciones musicales de Colombia y América Latina. En su orquesta tocan Gorka Benítez (flauta y saxo), Dani Pérez (guitarra), Juan Berbín (batería) y Juan Pablo Balcázar (contrabajo).

Conciertos en la calle y otras actividades

Como en las últimas ediciones, Mayo Jazzea incluye dos conciertos de calle: Compota de Manana, un grupo emergente que fusiona la música cubana, el flamenco y los ritmos urbanos, que dio el salto internacional al girar con Nathy Peluso, actuará en el parque Gallarza (9 de mayo). La formación está compuesta por Erik Castillo (voz y letra), Albert Costa (trombón), Martí Soler (drum set), Nil Villà (saxo alto), Gregori Hollis (trompeta), Alba Pujals (trombón), David Parras (sousafón) y Cecé (M.C.).

Y MOVE, un cuarteto con una trayectoria consolidada, presentará su proyecto 'Momentum' en la plaza de San Bartolomé (10 de mayo). Son Alberto Arteta (saxofón), Javier Callén (contrabajo), Iñigo Ruiz de Gordejuela (piano) y Gonzalo del Val (batería).

Por último, el festival incluye dos jornadas formativas con el bajista Tomás Merlo (el 10 de mayo en el Espacio Lagares) y con el armonicista Antonio Serrano (el 21 de mayo en La Gota de Leche). Y dos proyecciones cinematográficas coincidiendo con la programación de la Filmoteca Azcona: 'Banda sonora para un golpe de estado' (14 de mayo) y 'Little Richard: I am everything' (28 mayo).