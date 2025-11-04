Marionetas premiadas, auto de ficción y comedia: la agenda del Teatro Bretón El Teatro Bretón de Logroño programa del 6 al 8 de noviembre, a las 20:00, Claudette, Las apariciones y El barbero de Picasso: marionetas, autor y comedia.

El Teatro Bretón reúne esta semana tres propuestas de gran calidad artística que transitan de la poesía visual de las marionetas a la reflexión sobre la identidad y el futuro, para cerrar con una comedia inspirada en la amistad entre Picasso y su barbero. La programación se concentra de jueves a sábado, siempre a las 20.00 horas.

El jueves 6 abrirá cartel 'Claudette', un espectáculo que combina marionetas y malabares para contar la historia de una abuela a punto de cumplir 90 años y su nieto juguetón. La pieza, que apuesta por superar los límites del lenguaje escénico, llega avalada por reconocimientos como el Premio al Mejor Espectáculo del Resto del Mundo (Umore Azoka 2024) y el Premio a la Mejor Interpretación (TAC de Valladolid 2024).

El viernes 7 será el turno de 'Las apariciones', definido por la compañía Exlímite como un auto de ficción hacia el futuro. La obra sigue a dos amigos de infancia, Fernando y Pablo, que, en la mitad de la vida, se preguntan por los ciclos que nos definen y por la memoria que heredamos. Seis años después de Los remedios, el equipo vuelve a interrogarse sobre la identidad y el porvenir.

La semana concluirá el sábado 8 con 'El barbero de Picasso', comedia de Borja Ortiz de Gondra que parte de la relación del pintor malagueño con su peluquero, Eugenio Arias, en la localidad francesa de Vallauris desde 1948. Entre choques culturales y discusiones sobre toros, política y arte, la función propone una mirada a nuestro pasado y a la dificultad para entendernos. El autor, premiado desde los noventa —Marqués de Bradomín— y reconocido por la trilogía autoficcional Los Gondra, firma así una nueva incursión en la memoria personal y colectiva.