LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Con los siete sentidos

«Veinticuatro/siete»

María José Marrodán

María José Marrodán

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:16

No, querido lector, no es el resultado de ningún partido de fútbol o cualquier otro deporte, tampoco un precio en rebajas o el anuncio de ... la actividad o servicios de algún establecimiento. Aunque si nos fijamos, sí es el resultado de nuestra actividad en un periodo vacacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  4. 4 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  5. 5 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  6. 6

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  7. 7

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  8. 8 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  9. 9 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  10. 10 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Veinticuatro/siete»