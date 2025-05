Libros, estados y patatas a la riojana

No, no me refiero a los Estados, a los países, sino al estado como talante, como actitud.

Esto viene a propósito de la intensa semana ... literaria que hemos tenido celebrando el Día Internacional del Libro y de cruzar por el Espolón.

Pensarás, querido lector, que estoy perdiendo el juicio como don Quijote; no es el caso. El caso es que el domingo pasado, al estar en el Espolón y ver las carpas de la I Feria de la Música, volví a pensar: «¿por qué todavía no hay unas carpas que sean genuinamente una feria del libro o de autores riojanos?». Este no es solo mi pensamiento, es el de todos los que forman la Asociación Riojana de Escritores y los que no, y de muchos lectores. Una cosa lleva a otra y la posible feria y los libros me condujeron al reciente Premio Cervantes, Álvaro Pombo. Un Álvaro Pombo quijotesco y frágil, con un impecable discurso cuajado de citas cervantinas, cuyo eje principal fue la fragilidad: «Ante la enfermedad, ante la soledad, ante la injusticia, ante la inseguridad, ante la falta de convicciones, ante las causas perdidas». Un Pombo muy diferente a aquel con el que transité hace bastantes años este mismo Paseo, mientras me discutía con mucha autoridad cómo se deben preparar unas patatas a la riojana y la elaboración del cocido madrileño. Tuvimos acuerdos en temas literarios, no así en lo culinario. Con su buen humor dejó claro que «¡No había riojana que hiciese mejor que él las patatas a la riojana!».

De humor habló también Manuel Rivas, al recibir el premio Cedro 2025, refiriéndose a Rafael Azcona y su opinión sobre el mejor estado de las personas, «el disponible». Posteriormente, Rivas me contó cómo lo explicaba Azcona: «Imagínese que está usted solo en el portal de su casa y viene una señorita y le pregunta si está disponible para acompañarla al cine. ¿Qué le va a decir? que sí, disponible». Hay que estar disponible, disponible para aprender, para compartir, para trabajar juntos. Y de trabajar juntos con respecto a las autorías, los derechos de autor, la propiedad intelectual y la IA es de lo que también habló en el Premio Cedro. A este respecto, Rivas expresó que el talento y la creatividad son el corazón de la humanidad y advirtió: «Sin ética ni regulación, la IA puede ser un expolio cultural».

Concluyamos que sí existe relación entre libros, patatas a la riojana y estado. Afirmemos que el estado «ideal» es estar «disponible» para asombrase o reaprender recetas, para trabajar unidos con la hidalguía del Quijote y las realidades de Sancho por reivindicar, como autores, el valor de la propiedad intelectual y para, con palabras de Carme Riera, apelar a las autoridades para que «protejan la cultura escrita y a quienes la hacen posible».