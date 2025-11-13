LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carruajes y cuidados

María José Marrodán

María José Marrodán

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:50

Relata Bucay una historia ya contada por el filósofo griego George Gurdjieff. Trata de un hombre que un día escucha al teléfono una voz que ... le dice que salga afuera porque tiene un regalo. El regalo es un magnífico carruaje. Es estupendo. Entra en él y comprueba que el vehículo está hecho a la medida de sus proporciones. Observa lo que se ve desde la ventanilla y constata que todo el rato es el mismo panorama. Entonces la voz le dice que eso ocurre porque el carro no tiene caballos. El hombre trae unos caballos, los engancha y coge las riendas desde el interior. ¡Ahora, sí! Los animales tiran del vehículo y puede contemplar variedad de ambientes. En un momento dado siente el ajetreo del carro y el desenfreno de los animales. La voz le dice que es por no tener un cochero. El hombre contrata un cochero que conoce las vías, los lugares abruptos, los sencillos y también los excelentes..

