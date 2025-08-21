LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Con los siete sentidos

No bastan los clarines

María José Marrodán

María José Marrodán

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:14

Estos días, de espantoso calor y desoladores incendios, recordé un cuento de Bucay sobre dos pueblos que sufrían continuos incendios. Uno de ellos consiguió disminuirlos ... mientras que el otro seguía con idéntica situación. Los del segundo pueblo decidieron recabar información del más exitoso. El primer pueblo no puso reparo en compartir el secreto que les había conducido a reducir las catástrofes: «Tenemos un clarín. El clarín se encarga de avisar a todo el pueblo. Así prevenimos a todos y llegamos antes de que el fuego se expanda», dijeron. El hombre que había viajado hasta allí retornó a su villa. Antes de llegar, compró en la ciudad un clarín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  8. 8

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  9. 9 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja No bastan los clarines