Almazuela ganadora del concurso. Asociación Altura

Mari Cruz Garrido, de Bilbao, ganadora el segundo concurso nacional de almazuelas

Al certamen, enmarcado en la Fiesta de las Almazuelas Colgadas de Pradillo de Cameros, se presentaron trabajos procedentes de Logroño, San Millán y Nájera

La Rioja

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:48

Mari Cruz Garrido Pascual, vecina de Bilbao pero natural de Arnedo, ha ganado el segundo concurso nacional de almazuelas Historias de retazos con la obra Almazuela sobre talega.

Al certamen, enmarcado en la 13 Fiesta de las Almazuelas Colgadas de Pradillo de Cameros y organizado el pasado fin de semana por el Ayuntamiento de esta localidad, la asociación Altura y una comisión de artesanas; se presentaron quince trabajos procedentes de La Rioja Logroño, San Millán y Nájera. A él también concurrieron almazuelas de otras regiones como País Vasco, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Además del primer premio de 1.000 euros, se concedieron otros cuatro aportados por tiendas textiles de Logroño y Nájera, que correspondieron a Noelia Bajo Villar (Nájera), María Jesús Fernández Izquierdo (Nájera), Montse Forcadell Blasco (Tarragona) y Helena Muñoz Pallarés (Grado de Castellón).

Los organizadores han detallado que la obra ganadora es una almazuela realizada con trozos de telas recicladas de ropa y ajuar de amigas y mujeres de la familia de su autora, «todas con una historia detrás».

«Los colores recrean el recuerdo de las colchas de pedazos que veía de niña en las casas de mi Arnedo natal; el rojo representa el fuego del hogar; el marrón, la tierra arenosa de mi pueblo; el blanco la ropa limpia y la muda para las fiestas; y la talega representa el trabajo rural de las gentes de mi pueblo y la humildad», ha relatado.

Para su confección ha utilizado materiales de yute, algodón e hilo, siguiendo la técnica típica del log-cabin, girada para darle enmarque cuadrado y rematada con tela de yute para cambiar el punto de vista.

