Las manos de Javier Aranda crean 'Vida' en el festival MUTE El artista aragonés presenta este jueves su premiada obra de manipulación de objetos en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, a las 20.00 horas

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

El Festival de Teatro Gestual de La Rioja presenta en Logroño, en la sala Gonzalo de Berceo, una joya teatral de pequeño formato de Javier Aranda. Se trata de 'Vida', una obra sin palabras que nos habla del implacable y constante paso del tiempo.

Las manos de Aranda sustentan este teatro de títeres y objetos, donde los personajes surgen de una canasta a la deriva; nacen, crecen, se reproducen y mueren ante nuestros ojos, en un viaje imparable y necesario para que el ciclo vuelva a comenzar. Entre otros galardones, 'Vida' ha merecido el Premio Feten al Mejor espectáculo de pequeño formato. Recomendada para espectadores a partir de 8 años, la obra se presenta este jueves en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño (20.00 horas).

Una década experimentando

La compañía de Javier Aranda (Aragón) trabaja desde hace una década en la experimentación con el movimiento de diferentes materiales para construir sus propuestas escénicas.

Con sus tres obras estrenadas hasta la fecha –'Parias', 'Vida' y 'Saeta'–, Aranda ha obtenido un reconocimiento que le sitúa como un referente a nacional e internacional, actuando en los principales festivales y teatros de España y en más de 15 países.

Temas

Logroño

títeres