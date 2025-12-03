Manifiesto de Enrique Cabezón 'Contra la gravedad de los poetas'

«Este libro es un manifiesto poético en treinta fragmentos que se rebela contra la solemnidad, el narcisismo y la autocomplacencia de la figura del ... poeta contemporáneo». A través de un lenguaje directo, irónico y a veces brutal, el riojano Enrique Cabezón desmonta la pose literaria y cuestiona la utilidad de la poesía en un mundo saturado de discursos vacíos.

'Contra la gravedad de los poetas' (PPT Ediciones), que el autor presenta este miércoles en Librería Santos Ochoa (a las 19.00 horas) acompañado por la también poeta Sonia San Román, incluye un prólogo de Pablo Lópiz Cantó que contextualiza el manifiesto como «un testamento de una generación sin generación». Según la nota editorial, el poemario explora temas como «la identidad, el fracaso, la comunidad ausente y la necesidad de una poesía ligera, honesta y libre de gravedad». Incluye también una denuncia explícita del sionismo y un homenaje a Rafaat Alareer, poeta asesinado en Gaza, vinculando la crítica literaria con la responsabilidad política.

Escritor y editor, ilustrador y diseñador gráfico, poeta y músico, activista y «dinamitador cultural», según sus propias palabras, Cabezón es autor de poemarios como 'Territorio de ceniza' o '28.48 minutos de lectura' (Premio del Libro 'Ateneo Riojano' 2023). Forma parte del proyectoliterario Ediciones del 4 de agosto y es coordinador del festival 'Agosto clandestino. Poetas en La Rioja' desde hace veinte años.

En 'Contra la gravedad de los poetas' invita a los lectores a firmar y unirse a esta «resistencia antigravitatoria», cerrando con una imagen poderosa: la del poema como un globo de helio que se escapa y asciende, libre y frágil, hacia lo desconocido. Y, como señala en su propio mannifiesto:«Declaro públicamente que ya no quiero ser yo», un gesto de renuncia a la autoría romántica.