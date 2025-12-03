LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Enrique Cabezón. LR

Manifiesto de Enrique Cabezón 'Contra la gravedad de los poetas'

El autor riojano, que presenta su nuevo poemario en Santos Ochoa, desmonta la pose literaria y cuestiona la utilidad de la escritura

J. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:45

«Este libro es un manifiesto poético en treinta fragmentos que se rebela contra la solemnidad, el narcisismo y la autocomplacencia de la figura del ... poeta contemporáneo». A través de un lenguaje directo, irónico y a veces brutal, el riojano Enrique Cabezón desmonta la pose literaria y cuestiona la utilidad de la poesía en un mundo saturado de discursos vacíos.

