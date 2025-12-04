Luis Labarga presenta hoy 'La noche oscura de alcohólicos anónimos'
Santos Ochoa acoge esta tarde al escritor logroñés, cuya investigación ha puesto bajo el foco policial los grupos de 24 horas de esta secta
Logroño
Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41
Una depresión llevó al escritor logroñés Luis Labarga a asomarse al pozo y, cuando decidió pedir ayuda, se encontró con una sórdida secta que hizo saltar todas las alarmas de su olfato periodístico. Dos años de trabajo y desvelos están ahora dando sus frutos. La publicación de 'La noche oscura de alcohólicos anónimos', coescrita por Labarga, Manuel Penella y Jorge Alameda, ha provocado que la Policía Nacional haya comenzado las pesquisas sobre la forma de actuar de esta secta que bajo la confusión creada bajo el paraguas del nombre 'alcohólicos anónimos' ha hecho proliferar en España los denominados 'grupos 24 horas' del 'modelo Minnesota', una pseudoterapia basada en la humillación personal y el trato degradante a las personas que sufren esta adicción.
«Me encontré un grupo coercitivo que usa las siglas de alcohólicos anónimos para aprovecharse de personas en situación extremadamente vulnerable», explica Labarga, que esta tarde (19.00 horas) presenta el libro junto a Penella y Alameda en el Espacio Santos Ochoa de Logroño.
Mediante los denominados 'padrinos', unos teóricos tutores del alcohólico que se acaban convirtiendo en «dictadores que literalmente esclavizan a sus ahijados [los alcohólicos]», indica Labarga, los grupos se desarrollan entre «humillaciones constantes para teóricamente exorcizar la enfermedad/pecado». Dormir en condiciones de insalubridad junto a un espacio de reuniones, malnutrición, prohibición de hablar con familiares, restricción de las medicaciones incluso ceremoniales como los del recaído («revivir los momentos más duros que destrozan psicológicamente a las personas») o el del cuerpo presente («han llegado a mantener 48 horas a un fallecido delante del resto de miembros del grupo»)... son parte de su estrategia para acabar convirtiendo al enfermo en un títere.
La publicación de 'La noche oscura de alcohólicos anónimos' ha provocado que tanto la policía como el propio colectivo oficial de Alcohólicos Anónimos hayan movido ficha y ahora esta secta con ramificaciones en Galicia, Madrid, Levante o País Vasco se está investigando y sus métodos inhumanos hayan llegado al Congreso. «Ha sido personalmente muy duro, pero gracias a los medios se ha logrado poner cerco a estos grupos 24 horas que se ceban con unos alcohólicos fácilmente olvidables por la sociedad», asegura.