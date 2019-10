Lovisual entra en materia :: justo rodríguez El director creativo Robert Storey, la firma más reconocida e internacional del festival, interviene el martes junto a Juan Carlos Barrón | Tras cuatro días con sus escaparates abiertos, Lovisual estrena mañana su Foro y una semana densa en contenidos en torno al diseño ESTÍBALIZ ESPINOSA Miércoles, 9 octubre 2019, 08:17

Lovisual 2019 enfila mañana su segunda semana cargado de contenidos y actividades paralelos a la enorme galería del diseño abierta estos días en Logroño a través de 22 escaparates de la ciudad. Las instalaciones físicas, obras de artistas y diseñadores procedentes de distintos lugares de España, convivirán a partir de ahora con la teoría y la reflexión; con una invitación a repensar la ciudad y revalorizar su comercio.

El Foro Lovisual articula esta cara B del festival. Arranca mañana con la intervención de Pilar Riaño (directora del magazine Moda es) en Malabar (10.00), donde se referirá al 'Travel retail' como una palanca de crecimiento. El plato fuerte del foro lo servirán, el martes 8, dos reconocidos directores creativos: Robert Stoney (Londres & Nueva York), quien ha trabajado para firmas como Hermes, Nike o Luis Vuitton, y Juan Carlos Barrón (París), con trabajos para Lladró, Zara o Chanel. Juntos se referirán a 'El diseño en la escena internacional', en Espacio Lagares (20.00). La tercera y última cita tendrá lugar el viernes en la Esdir (11.00), donde Koln Estudio, responsable de la transformación digital del Ayuntamiento de Madrid, hablará sobre 'La identidad de la ciudad'.

Interviene Elena Sanmiguel. Tornasol Studio. Gema Gutiérrez (Puntofilipino). Inés Sistiaga. Yomuto. Sandra Pinola y Olga Royo Herce. Palomawww. Óscar Rubio. Patricia Roche. Olga Scigaczewska. Sebastián Bayo. Joel Blanco. Uchronia. Lander Rekakoetxea. Oaestudio. Miguel Leiro. Sawu. Balanza. Laura y Elena Sáenz de Urturi. Amaya Menchaca Cano. Raquel Marín. Impár Más Uno.

Por lo demás, Lovisual continúa hasta el 11 de octubre con sus visitas guiadas por los 22 comercios que en esta cuarta edición se han volcado con el diseño y, hasta el día 13, con sus rutas maridadas por los 13 espacios gastronómicos que brindan bocados exclusivos para la ocasión.

También se podrá disfrutar de una cata con Campo Viejo (el día 9 en Wine Fandango), de la presentación del mural del artista Carlos Villoslada en La Chispa Adecuada (día 11) y de la sesión del DJ Siete Dcbls en Wine Fandango y un guateque para toda la familia en el Ibiza (ambos el sábado 12).

Tras Lovisual, encuentro que reivindica el valor del diseño como elemento transformador de la ciudad, figuran el arquitecto Javier Peña y los hermanos Daniel, Manuela y Marian Niño, con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno regional. Pero, sobre todo, figuran 13 espacios gastronómicos, 22 comercios y otros tantos artistas, autores de la transformación que estos días experimenta la capital riojana.

El ciudadano de a pie lo puede comprobar asomándose a los escaparates de los comercios marcados con el logotipo del festival en su entrada. Entre otros, la tienda de moda Mandarina, donde Sebastián Bayo presenta la 'Fiestas de los maniquíes. No los toques por favor'. Tras su escaparate, piezas escultóricas armadas a modo de puzle bailan al son de Golpes Bajos y juegan con las proporciones. También Joel Blanco se confabula con los maniquíes en la lencería Anayvi, pero lo hace en clave gore para revisar y cuestionar los estereotipos de belleza actual. Sus modelos se sientes bellos luciendo lencería fina sobre una piel de gotelé, imperfecta, y rostros cadavéricos. En Setlan, la ilustradora Raquel Marín ha vestido sus maniquíes con las historias de las propias clientas de esta tradicional tienda de moda.

La preocupación sobre el futuro del planeta se hace evidente en las intervenciones de Palomawww en Callaghan, de Laura y Elena Sáenz de Urturi en Abrelosojos Óptica y la de Amaya Menchaca en Cuplé.

La funcionalidad y el arte se confabulan en el banco/espiral acondicionado por Miguel Leiro ante la carnicería La Tobiana, mientras que José Carlos Balanza indaga en la intimidad del proceso artístico con su intervención 'IN' en Ciclo Sport.

El juego óptico es la propuesta de los arquitectos Sawu para Clínica Nutriestética y de Impar Más Uno para The Optical Boutique by Pascual. Tornasol Studio juega con piezas náuticas, con las que arma un atractivo mobiliario para Summertime by Bianca. Y Oaestudio resuelve de forma brillante el reto de intervenir en un local de las dimensiones y ubicación de Estilo. Como si de un ganchillo se tratara, su banco/pasarela atraviesa la fachada del edificio arrastrando con él la atención de viandante.

Y como estos, otros tantos comercios arman la galería de Lovisual.