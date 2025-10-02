López-Otín, ciencias y letras en el Ateneo Riojano

El prestigioso bioquímico, escritor y divulgador inaugura el curso de la entidad con su libro 'La levedad de las libélulas'

J. Sainz Jueves, 2 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

«El dolor, la enfermedad, es el ruido atronador del cuerpo. La salud es el silencio del cuerpo». Así reflexiona Carlos López-Otín acerca de la fragilidad del ser humano en su último libro, 'La levedad de las libélulas'. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo abre con esta obra el curso del Ateneo Riojano (este jueves en el Círculo Logroñés a las 19.00 horas), «un libro de viajes al centro de la salud y de la vida».

Programación de octubre Carlos López-Otín Inauguración del curso 2025-2026 y presentación del libro 'La levedad de las libélulas'; hoy jueves (a las 19.00 horas) en el Círculo Logroñés.

Silvia Intxaurrondo Presentación del libro 'Solas en el silencio'; viernes 3 en Fundación Ibercaja.

Francisco Javier Antón Burgos Presentación del libro 'Los ateneos libertarios de Madrid'; lunes 6 en Librería Cerezo.

Samuel Lalinde Ciclo de Egipto; martes 7 en la Biblioteca de La Rioja.

'Descoser y cantar. Feminismo en blanco y negro' Representación teatral de 'Años luz' y coloquio; miércoles 8 en La Gota de Leche.

Eduardo Chávarri Ciclo Música desde el Ateneo, 'Música y arquitectura'; viernes 10 en el Salón del Ayuntamiento.

Alba Milagro Conferencia 'Explorando con los sentidos: el olfato'; lunes 13 en el Colegio de Ingenieros Industriales.

Gustavo Valbuena Ciclo 'Dímelo con música'; jueves 16 en el Círculo la Amistad.

José María Tejado Ceña Presentación del libro 'Rastros. Etnografía de la Sierra'; viernes 17 en la Biblioteca de La Rioja.

Fernando Sáez Aldana Presentación del libro 'El decatlón riojano'; martes 21 en la Biblioteca de La Rioja.

Carmela Trujillo Presentación del libro 'Gabinete de crisis'; jueves 23 en Espacio Odisea.

Mónica Arango Presentación del libro 'De la piel forastera y otras intemperies'; lunes 27 en Librería Cerezo.

Lucas Rodríguez y Natsumi Nagaike Ciclo de Cultura Japonesa; martes 28 en la Biblioteca de La Rioja.

REAS Presentación de la feria de Economía Social y Solidaria; viernes 31 en el Salón del Ayuntamiento.

De hecho, describe un viaje de tintes oníricos, filosóficos y humanistas por el devenir de la búsqueda de la salud y los hallazgos médicos a través de la historia y la investigación científica y también del arte, la literatura y el teatro con alusiones al biólogo Claude Bernard o a James Watson y Francis Crick, descubridores de la estructura del ADN, pero también a Leonardo, Rimbaud, Diego Rivera, Frida Kahlo, Cortázar, Dante o Munch.

'La levedad de las libélulas: Hacia la medicina de la salud. Un nuevo enfoque para lograr el equilibrio físico y mental' (Paidós Contextos, 2024) es, en definitiva, un libro de ciencia que rezuma humanismo y poesía, un raro equilibrio interdisciplinar coincidente con la que ha sido siempre la línea del horizonte cultural del Ateneo Riojano.

Es «el poeta de la ciencia», como lo describe el profesor de Filosofía y escritor Luis Alfonso Iglesia Huelga, quien lo presenta esta tarde en Logroño: «El poeta de la ciencia que reivindica el silencio, la armonía y la sabiduría como el trinomio que contiene la biografía de nuestra salud. Como poeta, López-Otín glosa la humanidad de la ciencia y la ciencia como humanidad. Como científico, transmite la vida con la electricidad de sus palabras apoyándose en la profundidad de sus acciones».

Una cultura de vida

El prestigioso bioquímico, divulgador científico y referente internacional en el estudio de la biología del cáncer, el envejecimiento y las enfermedades raras, también es autor de la llamada 'Trilogía de la vida'. Su voz resulta imprescindible para reconsiderar algunas ideas clásicas sobre la medicina, comprender las complejidades de la salud y de las enfermedades en el mundo actual e imaginar un futuro en el que el cuidado de la salud sea verdaderamente una cultura de vida.

Para el Ateneo, «será un honor contar con su mirada crítica y humanista sobre los desafíos de nuestro tiempo», en palabras de Evelyn Pérez, presidenta de la entidad cultural decana de La Rioja: «Iniciamos un nuevo curso en un mundo cargado de incertidumbres, donde las convulsiones políticas, sociales y culturales nos interpelan directamente y nos reclaman espacios de encuentro, reflexión y palabra compartida».

Como el pasado curso, el Ateneo no puede comenzar su programación en Muro de Cervantes. «Las obras en nuestra sede –explican– nos obligan a estar fuera de nuestra casa habitual (aunque esperemos que no el curso completo), pero no lejos de nuestro espíritu ni de nuestras ganas de seguir construyendo comunidad». Con ese mismo espíritu, la presencia de Carlos López-Otín, sabio del siglo XXI, cumple con el centenario anhelo del Ateneo Riojano de ser 'casa de todos' y altavoz de las ciencias, las letras y el compromiso cultural y social.