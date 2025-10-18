LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Crítica literaria

Relaciones desiguales

La autora ahonda en la violencia sin golpes en la pareja

Luis Ángel Adán León

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:28

Comenta

La violencia dentro de la pareja ha dejado de ser algo que no se comentaba y ahora se persigue y denuncia, aunque no lo suficiente, ... visto lo visto. En mi opinión, es bueno hablar de otro tipo de violencia sexual sin golpes. El maltrato de baja intensidad, sin moratones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Relaciones desiguales

Relaciones desiguales