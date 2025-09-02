Jesús Vicente Aguirre presenta su libro autobiográfico 'De algunas cosas me acuerdo' El ejemplar, presentado esta mañana en la librería Semilla Negra, hace viajar al lector a la España de la transición, tratando de ser «generacional» y transmitir la esperanza de que «todo es posible»

María Aguirre Logroño Martes, 2 de septiembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

En la España de los años 60 y 70 había mucha historia que contar. Una cultural alejada de la mano de Dios y de los hombres. Una económica, «dificilísima». Religiosa con el nacionalcatolicismo de la etapa franquista. Y una política teñida de una dictadura «sombría y, a ratos, terrorífica». Unos acontecimientos que el escritor Jesús Vicente Aguirre (Logroño, 1948) deja reflejado en su libro autobiográfico 'De algunas cosas me acuerdo'. En él hay tres puntos de partida: la fecha 1974; una estampa con dos guitarras, alguna maleta, unas cuantas bolsas, muchas esperanzas y dos personas: el propio Jesús y su mujer, Carmen Medrano; y un mensaje: «Todo es posible y vale la pena».

'El mundo del ayer', del escritor austriaco Stefan Zweig, que pertenece al siglo XX y a una Austria floreciente, ayudó al escritor logroñés. En él, Zweig muestra el camino hacia la tragedia, concretamente hacia la Primera Guerra Mundial, una época marcada por el ascenso del nazismo. Sin embargo, fue esta frase la que caló en Aguirre: «Es la época la que pone las imágenes. Yo tan solo me limito a ponerle las palabras, aunque a decir verdad tampoco será mi destino el tema de mi narración, sino el de toda una generación, la nuestra». Un concepto que el logroñés también plasma años más tarde, sobre un contexto histórico posterior, en las páginas de su ejemplar.

Una redacción con grandes artistas musicales de fondo, un pilar sobre el que también gira su novela, porque «todos los capítulos están titulados con una canción», cuenta Jesús. Desde Sabina a Labordeta, desde Javier Crahe a Imanol, desde Quintín Cabrera a Joaquín Carbonell o Elisa Serna. Incluso 'Al meu país', de Raimon, que cuestiona lo que les tocó vivir durante los años 60 y 70- o 'Blowin' in the wind', de Bob Dylan, donde se preguntan «¿Cuándo dejaremos de matarnos?, ¿Cuándo volverá el hombre a ser un hombre? o ¿Hacia donde queremos posicionarnos?», detalla.

Un libro compuesto por historias y canciones -calificadas de protestantes- que abordan temas históricos que «todavía nos ocupan y preocupan», como son la migración: «Nosotros nos hemos ido con el pasaporte, en España somos emigrantes, entonces cómo podemos cuestionar este asunto en este país», señala. Algo que refleja la oscuridad de un país «cerrado del que intentamos escapar para buscar la libertad, porque creímos que todo podía ser», subraya.

Una lucha que reconoce haber «unido a mucha gente durante mucho tiempo», intención con la que cuenta también su propio libro: «Quiero que sea una lectura generacional y transmitir que todavía todo es posible, a pesar de que el mundo pueda no ayudar», concluye mientras menciona la siguiente frase de Gramsci: «Contra el pesimismo de la razón sólo queda el optimismo de la voluntad».

De todas esas cosas se acuerda Jesús Vicente Aguirre.