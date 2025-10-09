García Montero cuestiona a Santiago Muñoz Machado

Máxima tensión entre García Montero y Muñoz Machado ante el Congreso de la Lengua en Arequipa La RAE condena las «lamentables» declaraciones del director del Cervantes que ha dicho que la Academia está en manos «de un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias»

La latente tensión entre los directores del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha estallado a menos de una semana de la apertura del X Congreso de la Lengua que el Rey inaugura el martes próximo en Arequipa (Perú).

El pleno de la Real Academia Española, reunido en su sede de Madrid, y con la asistencia por vía telemática desde Lima de los académicos desplazados a Perú, para asistir al X Congreso Internacional de la Lengua, ha acordado por unanimidad «manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE».

Pilota la RAE «un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias», ha dicho el director del Cervantes, cuestionando a Muñoz Machado antes de la cita que reunirá a más de 260 académicos en Perú y en cuya organización colaboran ambas instituciones, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión. «Esta es una ocasión fundamental para la cultura y la lengua española, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes, que el director del Instituto Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones», afirman los académicos en un comunicado.

Según García Montero, la RAE «está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias», lo que a su juicio, «personalmente, también crea unas distancias». Lo afirmó este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ante un público que reaccionó con sorpresa, risas, algún aplauso y ante el desconcierto del moderador.

Considera la RAE que las declaraciones «son especialmente lamentables» al comenzar un Congreso que inaugurarán el Rey y la Presidenta del Perú, «en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo». Recuerda la Academia que su director «ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución», y que «no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el Nacional de Ensayo y el Nacional de Historia, además de incontables galardones de academias y universidades españolas y extranjeras».

«Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones».

García Montero dijo además que, como filólogo «estaba acostumbrado a hablar en la RAE con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, Darío Villanueva... grandes filólogos y grandes hombres de la cultura» y antecesores de Muñoz Machado en la RAE que comanda desde hace algo más de seis años. García Montero se había presentado en el desayuno dejando claras sus intenciones «La gente que de vez en cuando pisamos charcos somos la más sensata: a veces hay que reaccionar», aseguró.

La RAE ha preparado, junto a las 22 academias de la lengua española existentes en el mundo, el programa académico del Congreso, y los académicos de la institución, con su director al frente, liderarán todos los ejes temáticos del Congreso: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, inteligencia artificial y lengua española.