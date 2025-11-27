LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lendakaris Muertos en el KalagurriRock de 2024. SANDA

Lendakaris Muertos y tributo a los ochenta en Aldeanueva

El concierto se celebra este viernes a las 22.00 horas | A la misma hora, Mescalina actuará el sábado

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

La sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro ha programado para este viernes el concierto del grupo de punk rock navarro Lendakaris Muertos, a las 22.00 horas. Es una de las últimas actuaciones de la gira 'XX+I aniversario' (prolongación de 'XX años dándolo (casi) todo').

El sábado, también a las 22.00 horas, tocará Mescalina, grupo que ofrecerá un homenaje a las bandas de los ochenta Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  6. 6

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  9. 9

    Al menos 75 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lendakaris Muertos y tributo a los ochenta en Aldeanueva

Lendakaris Muertos y tributo a los ochenta en Aldeanueva