Lendakaris Muertos y tributo a los ochenta en Aldeanueva El concierto se celebra este viernes a las 22.00 horas | A la misma hora, Mescalina actuará el sábado

La sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro ha programado para este viernes el concierto del grupo de punk rock navarro Lendakaris Muertos, a las 22.00 horas. Es una de las últimas actuaciones de la gira 'XX+I aniversario' (prolongación de 'XX años dándolo (casi) todo').

El sábado, también a las 22.00 horas, tocará Mescalina, grupo que ofrecerá un homenaje a las bandas de los ochenta Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio.

